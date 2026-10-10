Ржаное мороженое, съедобное золото и десерт на 99 калорий: чем удивляли на фестивале «Петербургский десерт»

В фестивале приняли участие 174 точки.

Петербург — это не только Эрмитаж, дожди и разводные мосты. Это ещё и настоящая кулинарная столица России. На днях в городе подвели итоги первого фестиваля «Петербургский десерт».

Целый месяц горожане и туристы пробовали уникальные лакомства, а эксперты выбирали лучших кондитеров.

Зачем Петербургу отдельный фестиваль десертов?

В городе уже проходил популярный проект «Петербургский завтрак». Но местная сладкая история оказалась настолько богатой, что для десертов решили сделать отдельный праздник.

И это неслучайно. Культура кофеен и изысканных сладостей зародилась здесь ещё при Петре I, а французские кондитеры XIX века превратили петербургские десерты в искусство.

Организаторы фестиваля — Комитет по развитию туризма и портал «Фонтанка.ру» — решили объединить традиции прошлого и современные тренды.

Масштаб: 174 заведения и один месяц дегустаций

В фестивале приняли участие 174 точки: от уютных районных кондитерских до ресторанов при премиальных отелях.

Каждое заведение готовило специальное меню. Главное условие — использовать продукты от местных фермеров и передавать «дух Петербурга». А победителей выбирали сами жители и гости города через голосование, рассказали в Смольном.

Самые вкусные победители: от царского бала до ЗОЖ

Вот десерты, которые получили главные награды:

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Легендарная кондитерская «Север-Метрополь» выиграла в исторической номинации. Их десерт «Бал Романовых» вдохновлён императорским праздником 1903 года. Это шарлотка с кремом на шампанском, малиной и съедобным золотом. Привет из Ленинграда. Ресторан CRISTAL обновил знаменитый советский «Ленинградский набор». Авторы сохранили рецептуру 7 классических пирожных, но сделали их менее сладкими и легкими.

Ресторан CRISTAL обновил знаменитый советский «Ленинградский набор». Авторы сохранили рецептуру 7 классических пирожных, но сделали их менее сладкими и легкими. Мечта худеющих. Гостиная «Ротонда» в отеле «Астория» создала лучший ЗОЖ-десерт. Их ванильно-лаймовый пудинг из тапиоки содержит всего 99 калорий.

Гостиная «Ротонда» в отеле «Астория» создала лучший ЗОЖ-десерт. Их ванильно-лаймовый пудинг из тапиоки содержит всего 99 калорий. Излюбленная классика. Ресторан «Палкинъ» победил с миндальным бланманже (традиционный французский желеобразный десерт, любимый русской аристократией). А кондитерская «Гарсон» сделала лучшую «Павлову» в виде розы с фисташками и вишней.

Ресторан «Палкинъ» победил с миндальным бланманже (традиционный французский желеобразный десерт, любимый русской аристократией). А кондитерская «Гарсон» сделала лучшую «Павлову» в виде розы с фисташками и вишней. Смелый эксперимент. В «Литературном кафе» приготовили самый необычный современный десерт — сочный бисквит со ржаным мороженым и взрывной карамелью.

Кто стал главным кондитером города?

Финал фестиваля украсил профессиональный конкурс среди шеф-кондитеров. Семь лучших мастеров города соревновались вживую.

Главный приз (Гран-при) завоевал Вячеслав Кучеренко из отеля Four Seasons. Второе и третье места достались кондитерам из «Астории» и «Гранд Отеля Европа».

Что дальше?

Фестиваль доказал: изучать Петербург можно не только по путеводителям, но и через вкусную еду. В конце октября отельеры, рестораторы и эксперты соберутся на круглый стол.

Они обсудят, как гастрономический туризм помогает привлекать в город новых гостей. А значит, нас ждёт ещё много вкусных проектов!

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