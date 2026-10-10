Молоко не кипячу часами: добавляю кефир — утром на столе финский сыр, нежный и сливочный

Как приготовить финский сыр из молока и кефира

Для приготовления финского сыра не нужно кипятить молоко часами. Достаточно добавить кефир в смешанные продукты, прогреть их до образования хлопьев, слить лишнюю жидкость и поставить массу под пресс. Готовый сыр получается плотным, сливочным и нежным.

Ингредиенты

2 литра молока, 2 куриных яйца, 1 литр кефира, 1 чайная ложка соли.

Как приготовить

Нагреваем молоко на среднем огне. В отдельной миске взбиваем яйца, добавляем кефир и соль. Тонкой струйкой вливаем полученную смесь в горячее молоко, обязательно помешиваем. Нагреваем до получения сыворотки и творожных хлопьев. Откидываем на марлю, даем полностью стечь жидкости.

Формируем сыр, заворачиваем его в чистую марлю и ставим под пресс. Чем дольше будет лежать сыр, тем плотнее он станет. Для получения мягкого продукта достаточно всего нескольких часов, сообщает leplants.ru.

Рекомендация

Подавать сыр следует в охлажденного виде. Он прекрасно сочетается с хлебом, а также в качестве самостоятельной закуски.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова давно пользуется этим рецептом, поэтому научилась делать сыр еще вкуснее. Для этого можно использовать укроп, сушеные травы (орегано или базилик). Эти добавки прекрасно дополняют солоноватый вкус сыра.

Фото: Сгенерировано ИИ

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