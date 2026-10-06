Некалорийный торт из пряников, бананов и сметаны: только собрать и поставить на пропитку

Как приготовить торт без выпечки со сметанным кремом

Если разрезать пряники, переложить их бананами и кремом на основе сметаны, то получится вкусный десерт. Для него не придется включать духовку или плиту. Торт пропитывается буквально за несколько часов, становится мягким и нежным.

Что понадобится

Пряники шоколадные - 500 г, сметана 25% - 600 г, бананы - 3 штуки; пудра сахарная - 100 г; тертый шоколад - по желанию.

Как приготовить

Пряники разрезаем на две части. Отдельно смешиваем сметану и сахарную пудру. Бананы очищаем, нарезаем тонкими кружочками.

На блюдо выкладываем часть пряников, покрываем их кремом и слоем бананов. Повторяем действия до тех пор, пока не закончатся ингредиенты. Сверху торт покрываем остатками крема, натираем шоколад на терке и украшаем десерт, сообщает popcornnews.ru.

Торт должен настояться в холодильнике несколько часов, но лучше всего оставить его на ночь. Тогда он точно пропитается. При нарезке даже не будет понятно, что десерт не содержит привычных коржей.

Совет

Перед приготовлением обязательно пробуем пряники на вкус. Если они являются слишком сладкими, то количество сахара в креме можно немного уменьшить. Тогда десерт точно не получится приторным.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова делает этот торт еще более интересным с помощью шоколадного крема. Достаточно добавить к сметане и сахарной пудре 3 столовые ложки какао. Также допускается использовать для крема растопленный шоколад, который немного остыл.

Фото: Сгенерировано ИИ

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