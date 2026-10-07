Не сырники и не запеканка: готовим творожный пирог «Лакомка» — мягкий, румяный и очень домашний

Новости по теме

Пирог без теста и духовки — картофель, творог и яйца, а вкус как у королевского блюда

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Обычные сырники уже не в почёте — готовлю этот пирог из творога: не десерт, а полноценный обед

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Простой, но очень вкусный кулич на Пасху: готовится из творога и изюма - тает во рту за секунды

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Не творог, а творог. Не звонят, а звонят: институт Виноградова предсказывает смену ударения в извечном языковом споре

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Беру минтай и творог — на выходе рыбные котлеты тают во рту: сытный ужин всего за 20 минут

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