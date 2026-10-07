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Не сырники и не запеканка: готовим творожный пирог «Лакомка» — мягкий, румяный и очень домашний

Опубликовано: 7 октября 2026 16:01
 Проверено редакцией
Не сырники и не запеканка: готовим творожный пирог «Лакомка» — мягкий, румяный и очень домашний
Не сырники и не запеканка: готовим творожный пирог «Лакомка» — мягкий, румяный и очень домашний
Городовой ру
Как приготовить творожный пирог "Лакомка"

Из творога можно сделать не запеканку или сырники, а пирог “Лакомка, который получается мягким и румяным. Для приготовления выпечки не придется тратить много времени: достаточно смешать все ингредиенты, выложить в форму и запечь в духовке. Готовый пирог имеет сливочный аромат и приятный вкус.

Ингредиенты

250 г творога, 100 г сахара, 2 куриных яйца, 180 г муки, 80 г масла сливочного, 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли и ванилин.

Приготовление

Творог растираем с яйцами, ванилином, солью и сахаром. Растапливаем сливочное масло в микроволновке, добавляем в емкость к остальным ингредиентам. Всыпаем муку, разрыхлитель и замешиваем тесто. Форму смазываем маслом, перекладываем тесто и ставим в прогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем пирог 35 минут. Даем немного остыть, используем сахарную пудру для посыпки.

Рекомендация

Для этого рецепта не стоит брать влажный творог, иначе консистенция пирога получится другой. Для нежного и мягкого теста лучше подойдет рассыпчатый творог, сообщает news.ru.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова также добавляет в пирог изюм. От этого вкус становится еще более интересным. Сухофрукт прекрасно сочетается с творожным тестом.

Фото: Сгенерировано ИИ

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Автор:
Полина Аксенова
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