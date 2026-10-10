Кузьмич, световое шоу и «Духовный компас»: за чем ехать на кинофестиваль в Тихвин

В Тихвине пройдет VII фестиваль «Под Покровом Божией Матери "Тихвинская"».

Осень — лучшее время для теплых и смысловых фильмов. С 11 по 14 октября Тихвин снова станет центром притяжения для всех, кто ценит доброе и искреннее кино.

В местном Дворце культуры им. Н.А. Римского-Корсакова пройдет VII международный кинофестиваль «Под Покровом Божией Матери "Тихвинская"», сообщает Администрация Ленобласти.

О чём этот фестиваль?

Главный ориентир фестиваля — это кино с душой. Здесь не будет бессмысленных блокбастеров. Главная тема этого года звучит как «Духовный компас». Фильмы программы заставляют задуматься о совести, наших корнях, истории и семейных традициях.

Это площадка, где кинематографисты со всей страны и из-за рубежа показывают, что искренность и человечность всё ещё важны.

Почему именно Тихвин?

Тихвин выбран неслучайно. Это древний город с богатейшей историей и духовной культурой. Главная местная святыня — чудотворная Тихвинская икона Божией Матери, почитаемая еще с XIV века.

Фестиваль органично объединяет историю города, духовное наследие и современное искусство. На показ берут как работы известных режиссеров, так и фильмы новичков, включая короткометражки и документальные ленты.

Что в программе: день за днем

Организаторы подготовили насыщенную программу. Вот главные события:

11 октября (пятница): день для детей и молодежи. Покажут мультфильмы и первые работы начинающих авторов.

день для детей и молодежи. Покажут мультфильмы и первые работы начинающих авторов. 12 октября (суббота): торжественное открытие. Гостей ждут красочное световое шоу, праздничный концерт и выставка про судьбы кинорежиссеров.

торжественное открытие. Гостей ждут красочное световое шоу, праздничный концерт и выставка про судьбы кинорежиссеров. 13 октября (воскресенье): день показов и интересных встреч. Можно будет пообщаться с любимым актером Виктором Бычковым (тем самым Кузьмичом из «Особенностей национальной охоты»). А журналист Алла Митрофанова прочитает лекцию про экранизацию романа «Авиатор».

день показов и интересных встреч. Можно будет пообщаться с любимым актером Виктором Бычковым (тем самым Кузьмичом из «Особенностей национальной охоты»). А журналист Алла Митрофанова прочитает лекцию про экранизацию романа «Авиатор». 14 октября (понедельник): торжественный финал. Утром в Тихвинском монастыре пройдет Божественная литургия и крестный ход с Тихвинской иконой. Вечером — награждение победителей и творческий вечер «Экология души» с легендарным актером Александром Михайловым (звездой фильма «Любовь и голуби»).

Как попасть на показы?

Фестиваль организуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Главный плюс — фестиваль открыт для всех желающих. Все показы и встречи бесплатные. Бесплатный билет можно просто взять в кассе Дворца культуры.

Приходите сами и приводите семью — это отличный повод провести осенние дни с пользой для души!

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