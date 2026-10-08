Оперные арии, саундтреки и бесплатный вход: в Петербурге стартуют «Петербургские дожди»

В Петербурге пройдет IV фестиваль «Петербургские дожди». Это не просто серия концертов, а редкий шанс услышать музыку, которую создают прямо сейчас — наши современники и земляки.
Зачем нужен этот фестиваль?
Многие привыкли думать, что классическая музыка осталась в прошлом, а композиторы — это строгие портреты из учебников. Фестиваль «Петербургские дожди» ломает этот стереотип.
Его главная идея — познакомить слушателей с живыми авторами. Показать тех, кто пишет музыку в соседнем подъезде, на соседней улице или в других городах России.
Как говорит художественный руководитель проекта Антон Танонов, задача фестиваля — вывести самого композитора из тени на сцену, передает его слова городской Комитет по культуре.
От саундтреков до оперы: что будет звучало?
Современная академическая музыка давно выросла из рамок «сложной и непонятной». На фестивале каждый найдет что-то для себя. Всего запланировано 8 разных концертных программ, где исполнят произведения более 50 авторов.
Гостей ждут самые разные жанры:
- Саундтреки и электронная музыка — для тех, кто любит кино и современные ритмы.
- Петербуржские вальсы — легкая и красивая симфоническая программа.
- Хоровые и камерные вечера — для любителей душевного и глубокого звучания.
- Современная опера — финальный аккорд фестиваля, который превратится в настоящее шоу-погружение.
В этом году фестиваль сильно расширил географию. В Петербург приедут композиторы из Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и даже Якутии. Это отличная возможность узнать, чем дышит музыкальная культура всей страны.
Где пройдут концерты и как туда попасть?
Организаторы выбрали самые атмосферные площадки города:
- Концертный зал «Яани кирик»
- Государственная академическая капелла
- Академия имени А. Л. Штиглица (знаменитая Муха)
- Театр «ЛДМ. Новая сцена»
- Дубовый зал Дома композиторов
Приятный бонус: на концерты в Дубовом зале Союза композиторов можно попасть абсолютно бесплатно. Нужно только заранее зарегистрироваться.
Три программы, которые не стоит пропускать
- «Венок петербургских вальсов» — программа открытия. Городской симфонический оркестр под руководством Александра Титова задаст настроение всему фестивалю.
- «Саундтрек петербургских дождей» — вечер для любителей кинематографа. Здесь прозвучит музыка, написанная петербургскими авторами для кино и медиа.
- «Арии под дождем» — эффектное закрытие фестиваля. Оперные арии разных лет объединят в один непрерывный спектакль.
Если вы думали, что современная классика — это скучно, «Петербургские дожди» готовы вас переубедить. Сходите хотя бы на один концерт, чтобы услышать, как звучит XXI век.
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