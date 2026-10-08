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Оперные арии, саундтреки и бесплатный вход: в Петербурге стартуют «Петербургские дожди»

Опубликовано: 8 октября 2026 17:23
 Проверено редакцией
Оперные арии, саундтреки и бесплатный вход: в Петербурге стартуют «Петербургские дожди»
Оперные арии, саундтреки и бесплатный вход: в Петербурге стартуют «Петербургские дожди»
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU
С 8 по 21 октября Санкт-Петербург погрузится в звуки современной музыки.

В Петербурге пройдет IV фестиваль «Петербургские дожди». Это не просто серия концертов, а редкий шанс услышать музыку, которую создают прямо сейчас — наши современники и земляки.

Зачем нужен этот фестиваль?

Многие привыкли думать, что классическая музыка осталась в прошлом, а композиторы — это строгие портреты из учебников. Фестиваль «Петербургские дожди» ломает этот стереотип.

Его главная идея — познакомить слушателей с живыми авторами. Показать тех, кто пишет музыку в соседнем подъезде, на соседней улице или в других городах России.

Как говорит художественный руководитель проекта Антон Танонов, задача фестиваля — вывести самого композитора из тени на сцену, передает его слова городской Комитет по культуре.

От саундтреков до оперы: что будет звучало?

Современная академическая музыка давно выросла из рамок «сложной и непонятной». На фестивале каждый найдет что-то для себя. Всего запланировано 8 разных концертных программ, где исполнят произведения более 50 авторов.

Гостей ждут самые разные жанры:

  • Саундтреки и электронная музыка — для тех, кто любит кино и современные ритмы.
  • Петербуржские вальсы — легкая и красивая симфоническая программа.
  • Хоровые и камерные вечера — для любителей душевного и глубокого звучания.
  • Современная опера — финальный аккорд фестиваля, который превратится в настоящее шоу-погружение.

В этом году фестиваль сильно расширил географию. В Петербург приедут композиторы из Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и даже Якутии. Это отличная возможность узнать, чем дышит музыкальная культура всей страны.

Где пройдут концерты и как туда попасть?

Организаторы выбрали самые атмосферные площадки города:

  • Концертный зал «Яани кирик»
  • Государственная академическая капелла
  • Академия имени А. Л. Штиглица (знаменитая Муха)
  • Театр «ЛДМ. Новая сцена»
  • Дубовый зал Дома композиторов

Приятный бонус: на концерты в Дубовом зале Союза композиторов можно попасть абсолютно бесплатно. Нужно только заранее зарегистрироваться.

Три программы, которые не стоит пропускать

  1. «Венок петербургских вальсов» — программа открытия. Городской симфонический оркестр под руководством Александра Титова задаст настроение всему фестивалю.
  2. «Саундтрек петербургских дождей» — вечер для любителей кинематографа. Здесь прозвучит музыка, написанная петербургскими авторами для кино и медиа.
  3. «Арии под дождем» — эффектное закрытие фестиваля. Оперные арии разных лет объединят в один непрерывный спектакль.

Если вы думали, что современная классика — это скучно, «Петербургские дожди» готовы вас переубедить. Сходите хотя бы на один концерт, чтобы услышать, как звучит XXI век.

Ранее «Городовой» рассказывал, что на площади Ломоносова зажглась новая световая выставка.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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