Павловск переехал в центр Петербурга: на площади Ломоносова зажглась новая световая выставка

В центре Петербурга появилась новая вечерняя точка притяжения.

Фасады исторических зданий на площади Ломоносова превратились в огромные экраны. Теперь каждый вечер на них проецируют виды Павловска — знаменитого пригородного парка и дворца.

Инсталляция останется с нами надолго: любоваться картинами можно будет вплоть до декабря 2027 года, рассказали в Смольном.

Что можно увидеть на стенах

На стены Академии Русского балета и соседнего исторического здания проецируют главные красоты Павловска. Это не просто фото, а целые художественные картины.

В световой галерее под открытым небом можно рассмотреть:

Сам Павловский дворец;

Павильон «Храм Дружбы» на берегу реки;

Уютный Розовый павильон;

Романтичную Пиль-башню и мавзолей «Супругу-благодетелю»;

Павильон, созданный зодчим Карлом Росси.

Все изображения объединяет река Славянка — главная водная артерия Павловского парка.

Почему именно площадь Ломоносова?

Место для световой выставки выбрали не случайно. Здания вокруг площади спроектировал великий архитектор Карл Росси. Именно отсюда начинается знаменитая улица, названная в его честь.

Тот же самый зодчий много работал и в Павловске. Световые картины напоминают: парадный центр города и загородная резиденция неразрывно связаны общей историей и стилем.

Почему юбилей отмечают уже сейчас?

В декабре 2027 года Павловску исполнится 250 лет. Его история началась в 1777 году. Тогда Екатерина II подарила эти земли вдоль реки Славянки своему сыну Павлу в честь рождения его первенца — будущего императора Александра I.

К круглой дате город готовится заранее: в самом Павловске реставрируют памятники и обновляют парки, а с помощью световых проекций горожанам и туристам напоминают о его красоте.

Как работает выставка и когда приходить

Световые картины появляются на фасадах автоматически — ровно в тот момент, когда в Петербурге зажигаются уличные фонари. Управляют проекторами дистанционно специалисты «Ленсвета».

Световые проекции — это современная и бережная альтернатива баннерам. Они не портят старинную штукатурку зданий и не требуют сложных креплений.

Совет для прогулки: Лучше всего приходить на площадь Ломоносова в темное время суток. Прогулку по улице Зодчего Росси теперь можно совместить с просмотром павловских пейзажей прямо на стенах петербургских домов.

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