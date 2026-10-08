«Девятый вал» засиял по-новому: как спасали главное море страны

Знаменитая картина Ивана Айвазовского «Девятый вал» снова готова принимать гостей.

В Русском музее завершили первую за 120 с лишним лет масштабную реставрацию этого шедевра.

Почему картине потребовалась помощь?

Айвазовский написал «Девятый вал» в 1850 году. Полотно получилось гигантским — больше двух метров в высоту и трех в ширину. В коллекцию Русского музея картина попала еще в 1897 году.

С тех пор её ни разу серьезно не обновляли — только пыль стирали да слегка подкрашивали поврежденные места. Но время берёт своё.

За полтора века старый лак пожелтел и потемнел, а краска начала трескаться и отслаиваться. Холсту срочно требовалась профессиональная «медицинская» помощь.

За работой мастеров наблюдал весь музей

Реставрация прошла в рекордные сроки — всего за четыре месяца. Причем мастера работали буквально на глазах у публики. В музее открыли специальный стеклянный зал: любой посетитель мог подойти и посмотреть, как специалисты аккуратно укрепляют каждый миллиметр холста.

В итоге реставраторы полностью скрепили треснувшую краску и нанесли свежий защитный лак. По оценкам экспертов, теперь шедевр в полной безопасности как минимум на ближайший век.

Вторую жизнь получила и старинная рама

Мало кто обращает внимание на рамы, а ведь у «Девятого вала» она родная, резная и очень ценная. За долгие годы от неё откололось множество мелких деталей.

Мастера музея проделали ювелирную работу: по сохранившимся рисункам они вырезали из липы больше 100 новых элементов резьбы.

Самые маленькие из них были размером всего в 1 сантиметр! Затем все эти детали покрыли тончайшим слоем сусального золота.

Как теперь выглядит картина?

Главный сюрприз для зрителей — «Девятый вал» стал заметно светлее и ярче. Когда реставраторы смыли пожелтевший лак, под ним открылись подлинные цвета Айвазовского.

Моряки верили, что девятая волна во время шторма — самая сильная и опасная. Но Айвазовский писал не трагедию. На его холсте выжившие люди встречают рассвет.

Сквозь водяную пыль пробиваются теплые лучи солнца, даруя надежду. Теперь этот оптимистичный свет виден намного лучше, а вода кажется буквально живой.

Где и когда смотреть?

Увидеть обновленный «Девятый вал» в первозданном виде можно уже с 16 октября. Картина станет главным экспонатом большой юбилейной выставки Айвазовского в корпусе Бенуа.

Билеты уже появились в продаже. Если будете в Петербурге — обязательно загляните, чтобы лично почувствовать дыхание бушующего моря.

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