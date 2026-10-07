Ошибки в адресах, старинные клише и книги по цене обеда: музей «Разночинный Петербург» зовёт на бесплатные экскурсии

Выставка проходит в рамках Года петербургской культуры.

В честь Всероссийского дня чтения мемориальный музей «Разночинный Петербург» устраивает бесплатные экскурсии по выставке «Петербургские книжники».

Когда и куда идти?

Попасть на бесплатную экскурсию можно в два дня:

9 октября (среда) в 15:30

11 октября (пятница) в 16:00

Выставка проходит в рамках Года петербургской культуры. Организаторы обещают погружение в эпохи, когда печатное слово было главным источником знаний и развлечений.

Как Петербург «заболел» чтением

В 1860-х годах в России начался настоящий книжный бум. Грамотных людей становилось больше, а молодежь активно интересовалась наукой, техникой и литературой. Петербург быстро превратился в главный издательский центр страны.

Именно тогда появились легендарные издатели, имена которых гремели на всю империю:

Маврикий Вольф выпускал роскошные и очень дорогие книги. На выставке покажут том из его знаменитой «Живописной России». В XIX веке это издание считалось самым дорогим и красивым в стране.

Адольф Маркс поступил иначе. Он решил делать книги доступными. Маркс издавал журнал «Нива», а к нему бесплатно или за копейки прикладывал собрания сочинений лучших русских писателей.

Флорентий Павленков придумал серию «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ). К слову, эта серия жива до сих пор и считается самой старой биографической серией в мире.

Пётр Сойкин первым понял, что людям нужны приключения, и стал издавать фантастику и детективные романы.

Алексей Суворин создал «Дешёвую библиотеку». Книжки оттуда мог позволить себе любой студент. Даже Антон Чехов гордился, что его печатают в этом проекте.

Что ещё покажут на выставке?

Вы не просто посмотрите на старинные корешки за стеклом. Гости экскурсии смогут рассмотреть настоящие типографские шрифты и старинные клише, по которым печатали картинки.

Ещё на выставке покажут дореволюционные школьные учебники и знаменитые справочники «Весь Петербург» — аналог современных онлайн-карт и городских справочников.

А гид расскажет курьёзную историю: зачем издатели специально делали ошибку в адресе собственной типографии.

Как записаться?

Экскурсии полностью бесплатные, но группа не может вместить всех желающих. Поэтому нужно обязательно записаться заранее.

Телефон для записи: +7 (812) 407-52-20.

Не упустите шанс узнать секреты петербургских печатников и провести октябрьский день с пользой!

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