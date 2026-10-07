Полечить зуб в Петербурге — дорогое удовольствие: Северная столица вошла в топ по ценам на стоматологию

Поход к стоматологу в Петербурге всё больше напоминает отпуск по расходам.

Петербург официально признали одним из самых дорогих в России по стоимости лечения зубов. К таким выводам пришли аналитики сервиса 2ГИС, пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Кариес по цене золота

Сколько сейчас стоит сходить к врачу? В Петербурге за простой набор — первичный осмотр, лечение кариеса и обычную пломбу — придется отдать в среднем 9 500 рублей.

Дороже лечение обойдется только жителям Москвы. Там за аналогичный визит попросят около 9 700 рублей. На третьем месте расположилась Казань с ценником в 8 000 рублей.

В среднем же по российским городам-миллионникам кариес лечат за 6 785 рублей. Петербург превысил эту цифру почти на треть.

Удалить зуб тоже больно. Для кошелька

Если зуб уже не спасти, попрощаться с ним тоже стоит денег. В Петербурге процедура удаления обойдется примерно в 5 450 рублей.

И снова мы уступаем только столице, где за это берут около 6 000 рублей. В других крупных городах России вырвать зуб можно в среднем за 4 376 рублей.

Сколько зубов «влезет» в одну зарплату?

Аналитики посчитали интересную штуку — «индекс пломбы». Он показывает, сколько кариесов можно вылечить на одну среднюю зарплату в регионе.

Петербург в список лидеров по доступности не попал. Цены у нас высокие, и доходы за ними не всегда успевают.

Самым доступным лечение оказалось в Красноярске. Там на месячную зарплату можно вылечить сразу 19 зубов. Второе место поделили Москва и Волгоград с результатом почти под 19 зубов.

Кабинетов всё больше

Несмотря на кусачие цены, спрос на услуги гигантский. Стоматологический бизнес активно растет.

За последние три года число клиник и кабинетов в мегаполисах выросло на 5,2%. Быстрее всего новые стоматологии открываются в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Красноярске.

Самый простой способ сэкономить на стоматологе в Петербурге — ходить на профилактику раз в полгода. Пройти осмотр и сделать чистку выходит намного дешевле, чем потом отдавать ползарплаты за лечение.

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