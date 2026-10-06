24 тысячи заболевших и 14 дней на защитную реакцию: что за вирус сейчас ходит по Петербургу

Осень в самом разгаре, а вместе с холодами в регион приходят и сезонные болезни.

В Петербурге и Ленинградской области число заболевших постепенно растёт.

Что происходит с заболеваемостью?

На улицах и в транспорте всё чаще слышен кашель. И цифры это подтверждают: в Петербурге за последнюю неделю заболели более 24 тысяч человек, а в Ленинградской области — почти 14 тысяч, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Но паниковать не стоит. Лабораторные исследования показывают, что сейчас в основном ходит обычная простуда (риновирусы и аденовирусы). Настоящий грипп пока не активизировался, но он обычно приходит чуть позже — ближе к зиме.

Главный щит — прививка

Самый надёжный способ проскочить сезон болезней без осложнений — сделать прививку от гриппа.

Когда делать? Идеальное время — с сентября по ноябрь.

Идеальное время — с сентября по ноябрь. Сколько ждём эффекта? Защита формируется примерно две недели. В эти 14 дней постарайтесь беречься: меньше бывайте в людных местах и не контактируйте с заболевшими.

Защита формируется примерно две недели. В эти 14 дней постарайтесь беречься: меньше бывайте в людных местах и не контактируйте с заболевшими. Кому прививаться обязательно? Детям от 6 месяцев, пожилым людям (60+) и тем, у кого есть хронические болезни (диабет, проблемы с сердцем). Также прививка нужна врачам, учителям и продавцам — всем, кто каждый день общается с людьми.

Важно: в день вакцинации вы должны быть полностью здоровы.

Простые правила на каждый день

Защититься от вирусов помогают банальные, но рабочие привычки:

Чаще мойте руки. Вернулись с улицы — сразу к раковине. Если мыла нет, спасут антисептики. Избегайте толпы. В пик заболеваемости лучше пропустить массовые мероприятия. Проветривайте помещения. Застоявшийся и сухой воздух — идеальная среда для вирусов. Дома и на работе открывайте форточки хотя бы на 10 минут пару раз в день.

Что делать, если вы всё-таки заболели?

Самое главное — оставайтесь дома. Забудьте про подвиги и работу «через силу». Вы не только затянете своё выздоровление, но и заразите коллег.

Дети сидят дома. Заболевшего ребёнка категорически нельзя отправлять в садик или школу.

Заболевшего ребёнка категорически нельзя отправлять в садик или школу. Никакого самолечения. Не покупайте антибиотики по совету знакомых — они действуют только на бактерии, а против вирусов бесполезны.

Не покупайте антибиотики по совету знакомых — они действуют только на бактерии, а против вирусов бесполезны. Вызывайте врача. Только специалист может поставить точный диагноз и выписать правильные лекарства.

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