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24 тысячи заболевших и 14 дней на защитную реакцию: что за вирус сейчас ходит по Петербургу

Опубликовано: 6 октября 2026 15:33
 Проверено редакцией
24 тысячи заболевших и 14 дней на защитную реакцию: что за вирус сейчас ходит по Петербургу
24 тысячи заболевших и 14 дней на защитную реакцию: что за вирус сейчас ходит по Петербургу
Global Look Press / Vadim Akhmetov / URA.RU
Осень в самом разгаре, а вместе с холодами в регион приходят и сезонные болезни.

В Петербурге и Ленинградской области число заболевших постепенно растёт.

Что происходит с заболеваемостью?

На улицах и в транспорте всё чаще слышен кашель. И цифры это подтверждают: в Петербурге за последнюю неделю заболели более 24 тысяч человек, а в Ленинградской области — почти 14 тысяч, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Но паниковать не стоит. Лабораторные исследования показывают, что сейчас в основном ходит обычная простуда (риновирусы и аденовирусы). Настоящий грипп пока не активизировался, но он обычно приходит чуть позже — ближе к зиме.

Главный щит — прививка

Самый надёжный способ проскочить сезон болезней без осложнений — сделать прививку от гриппа.

  • Когда делать? Идеальное время — с сентября по ноябрь.
  • Сколько ждём эффекта? Защита формируется примерно две недели. В эти 14 дней постарайтесь беречься: меньше бывайте в людных местах и не контактируйте с заболевшими.
  • Кому прививаться обязательно? Детям от 6 месяцев, пожилым людям (60+) и тем, у кого есть хронические болезни (диабет, проблемы с сердцем). Также прививка нужна врачам, учителям и продавцам — всем, кто каждый день общается с людьми.

Важно: в день вакцинации вы должны быть полностью здоровы.

Простые правила на каждый день

Защититься от вирусов помогают банальные, но рабочие привычки:

  1. Чаще мойте руки. Вернулись с улицы — сразу к раковине. Если мыла нет, спасут антисептики.
  2. Избегайте толпы. В пик заболеваемости лучше пропустить массовые мероприятия.
  3. Проветривайте помещения. Застоявшийся и сухой воздух — идеальная среда для вирусов. Дома и на работе открывайте форточки хотя бы на 10 минут пару раз в день.

Что делать, если вы всё-таки заболели?

Самое главное — оставайтесь дома. Забудьте про подвиги и работу «через силу». Вы не только затянете своё выздоровление, но и заразите коллег.

  • Дети сидят дома. Заболевшего ребёнка категорически нельзя отправлять в садик или школу.
  • Никакого самолечения. Не покупайте антибиотики по совету знакомых — они действуют только на бактерии, а против вирусов бесполезны.
  • Вызывайте врача. Только специалист может поставить точный диагноз и выписать правильные лекарства.

Ранее «Городовой» рассказывал, какие травы согреют, дадут сил и защитят иммунитет.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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