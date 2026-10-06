Городовой / Полезное / Сыплю 5 г — и начинка в 2 раза вкуснее: моментальный куриный пирог на сковороде — проще хачапури
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Зеленый оазис на брусчатке: как сад-трансформер стал главной фишкой лета в Петербурге Новости Петербурга
Какой ветер принесет раннюю зиму - подскажет народная примета на 11 октября Полезное
Всего 4 ингредиента — и на столе гора аппетитных лепешек: хороши к супу, мясу и просто со сметаной Новости Петербурга
Любимый сорт дачников: вместо «Германа» сажаю его – и урожай собираю тазами в мае Новости Петербурга
80 двоен, 300 тысяч студентам и ЗАГС прямо в роддоме: как в Ленинградской области поддерживают будущих мам Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Кулинария Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Сыплю 5 г — и начинка в 2 раза вкуснее: моментальный куриный пирог на сковороде — проще хачапури

Опубликовано: 6 октября 2026 14:07
 Проверено редакцией
Сыплю 5 г — и начинка в 2 раза вкуснее: моментальный куриный пирог на сковороде — проще хачапури
Сыплю 5 г — и начинка в 2 раза вкуснее: моментальный куриный пирог на сковороде — проще хачапури
Городовой ру
Пирог из курицы за считаные минуты

Этот рецепт куриного пирога отличается простотой приготовления и высокой питательной ценностью, являясь полноценной альтернативой пицце или хачапури.

Ингредиенты:

Тесто:

  • Мука — 300 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • кефир 2,5% — 500 мл;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • растительное масло — 3 ст. л.

Начинка:

  • Куриное филе — 400 г;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • сливочное масло — 40 г;
  • оливки — 60 г;
  • зелень (кинза, петрушка, укроп) — по вкусу;
  • твердый сыр — 70 г;
  • итальянские травы — 1 ч. л.;
  • копченая паприка — 1 ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Технология приготовления:

Разогрейте сливочное масло на сковороде и обжарьте куриное филе, нарезанное кубиками, на сильном огне. Добавление одной чайной ложки копченой паприки позволит усилить ароматические свойства и вкусовые качества начинки.

Далее добавьте к курице мелко нарезанный лук, соль и перец по вкусу.

После образования золотистой корочки введите в смесь оливки и измельченную зелень. Готовую начинку переложите в миску и оставьте до полного остывания.

Для приготовления теста разбейте яйца в глубокую миску. Далее необходимо добавить муку, кефир, соль и соду, после чего замесить тесто.

Застелите дно сковороды пергаментом, распределите по нему тесто и выложите начинку. Готовьте пирог под крышкой в течение 30 минут при слабом огне.

Затем аккуратно переверните изделие и продолжайте готовку еще 8 минут. Посыпьте готовое блюдо тертым сыром и выключите плиту после его полного расплавления. Подавайте куриный пирог горячим. Приятного аппетита!

Фото сгенерировано ИИ

Читайте также:

Готовлю идеальные чебуреки: тесто эластичное, а начинка сочная и не вытекает – простой рецепт.

Рву лаваш на кусочки — получаю вкуснющий пирог: рецепт быстрой выпечки на каждый день.

Куриные котлеты с «секретным» ингредиентом обожает вся семья — теперь готовлю только так.

Автор:
Ксения Давыдова
Полезное
Оцените новость
❤️ 3
🙏 2
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью