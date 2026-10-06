Сыплю 5 г — и начинка в 2 раза вкуснее: моментальный куриный пирог на сковороде — проще хачапури

Этот рецепт куриного пирога отличается простотой приготовления и высокой питательной ценностью, являясь полноценной альтернативой пицце или хачапури.
Ингредиенты:
Тесто:
- Мука — 300 г;
- яйца — 2 шт.;
- кефир 2,5% — 500 мл;
- соль — 1 ч. л.;
- сода — 1 ч. л.;
- растительное масло — 3 ст. л.
Начинка:
- Куриное филе — 400 г;
- репчатый лук — 1 шт.;
- сливочное масло — 40 г;
- оливки — 60 г;
- зелень (кинза, петрушка, укроп) — по вкусу;
- твердый сыр — 70 г;
- итальянские травы — 1 ч. л.;
- копченая паприка — 1 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Технология приготовления:
Разогрейте сливочное масло на сковороде и обжарьте куриное филе, нарезанное кубиками, на сильном огне. Добавление одной чайной ложки копченой паприки позволит усилить ароматические свойства и вкусовые качества начинки.
Далее добавьте к курице мелко нарезанный лук, соль и перец по вкусу.
После образования золотистой корочки введите в смесь оливки и измельченную зелень. Готовую начинку переложите в миску и оставьте до полного остывания.
Для приготовления теста разбейте яйца в глубокую миску. Далее необходимо добавить муку, кефир, соль и соду, после чего замесить тесто.
Застелите дно сковороды пергаментом, распределите по нему тесто и выложите начинку. Готовьте пирог под крышкой в течение 30 минут при слабом огне.
Затем аккуратно переверните изделие и продолжайте готовку еще 8 минут. Посыпьте готовое блюдо тертым сыром и выключите плиту после его полного расплавления. Подавайте куриный пирог горячим. Приятного аппетита!
Фото сгенерировано ИИ
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