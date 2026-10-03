Куриные котлеты с «секретным» ингредиентом обожает вся семья — теперь готовлю только так

Даже наиболее популярные рецепты со временем теряют свою актуальность. Классический рецепт куриных котлет можно усовершенствовать с помощью «секретного» ингредиента, кардинально меняющего вкусовой профиль блюда.
Добавление рикотты придает котлетам исключительную нежность и сочность, что значительно повышает их привлекательность.
Ингредиенты:
- куриный фарш — 450–500 г;
- кабачки — 2 шт.;
- рикотта — 220 г;
- яйцо — 1 шт.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- зеленый лук — 3–5 стеблей;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль — 2 ч. л.;
- черный молотый перец — по вкусу.
Технология приготовления:
Кабачки следует натереть на крупной терке и посолить. После 10–15 минут выдержки необходимо тщательно отжать выделившуюся влагу.
В подготовленной емкости объедините куриный фарш, кабачки и рикотту. Добавьте яйцо, измельченный чеснок и рубленый зеленый лук, приправьте солью и перцем, после чего доведите массу до однородной консистенции.
Сформируйте из фарша порционные котлеты. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте заготовки до золотистой корочки с одной стороны. Переверните изделия, накройте крышкой и доведите до готовности на среднем огне, контролируя степень прожарки внутри.
Блюдо с «секретным» ингредиентом отличается нежной текстурой и сочностью, что делает его отличным вариантом для семейного ужина. Желаем приятного аппетита!
Фото сгенерировано ИИ
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