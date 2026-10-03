Куриные котлеты с «секретным» ингредиентом обожает вся семья — теперь готовлю только так

Рецепт котлет с секретным ингредиентом

Даже наиболее популярные рецепты со временем теряют свою актуальность. Классический рецепт куриных котлет можно усовершенствовать с помощью «секретного» ингредиента, кардинально меняющего вкусовой профиль блюда.

Добавление рикотты придает котлетам исключительную нежность и сочность, что значительно повышает их привлекательность.

Ингредиенты:

куриный фарш — 450–500 г;

кабачки — 2 шт.;

рикотта — 220 г;

яйцо — 1 шт.;

растительное масло — 2 ст. л.;

зеленый лук — 3–5 стеблей;

чеснок — 2 зубчика;

соль — 2 ч. л.;

черный молотый перец — по вкусу.

Технология приготовления:

Кабачки следует натереть на крупной терке и посолить. После 10–15 минут выдержки необходимо тщательно отжать выделившуюся влагу.

В подготовленной емкости объедините куриный фарш, кабачки и рикотту. Добавьте яйцо, измельченный чеснок и рубленый зеленый лук, приправьте солью и перцем, после чего доведите массу до однородной консистенции.

Сформируйте из фарша порционные котлеты. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте заготовки до золотистой корочки с одной стороны. Переверните изделия, накройте крышкой и доведите до готовности на среднем огне, контролируя степень прожарки внутри.

Блюдо с «секретным» ингредиентом отличается нежной текстурой и сочностью, что делает его отличным вариантом для семейного ужина. Желаем приятного аппетита!

Фото сгенерировано ИИ

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