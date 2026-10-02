Каша в прошлом: теперь готовлю гречку только так, и привычное блюдо становится необыкновенно вкусным

Классическая отварная гречневая крупа не всегда отвечает запросам взыскательного гостя, а традиционное сочетание с мясной подливой может восприниматься как излишне консервативное решение.
Вместе с тем, кулинарный потенциал гречки позволяет создавать авторские гастрономические решения, одним из которых является гречотто.
Данное блюдо представляет собой адаптацию итальянского ризотто, где рис заменен на гречневую крупу. Это название, предложенное российскими шеф-поварами, прочно закрепилось в профессиональной среде.
Ингредиенты:
- гречневая крупа — 1 стакан;
- вода — 2 стакана;
- куриное филе — 100 г;
- шампиньоны — 10 г;
- сливки — 4 ст. л.;
- сыр — 70 г;
- сливочное масло — 1 ст. л.;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
Процесс начинается с пассерования нарезанного лука с грибами на растительном масле. Затем в емкость добавляется мелко нарезанное куриное мясо, которое доводится до полной готовности.
Добавьте крупу в смесь, залейте стаканом воды, приправьте солью и перцем, затем приступите к тушению. После впитывания жидкости влейте сливки, добавьте сливочное масло и оставшийся объем воды.
Фото: сгенерировано ИИ
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