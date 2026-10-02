Городовой / Новости Петербурга / Музыка над Невой: в Петербурге «Поющие мосты» посвятят учителям
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Скупаю мыло пачками в октябре: смешиваю с марганцовкой — показываю, зачем это делают опытные хозяйки Новости Петербурга
Семенами запасаемся в октябре: огурец, дающий урожай уже на 38 день — обильно плодоносит даже в северных регионах Новости Петербурга
16 удобных платформ и ровные переезды для авто: 5 октября на Бухарестскую возвращаются трамваи Новости Петербурга
Холодильник больше не размораживаю: опытный мастер проговорился о простом способе Полезное
Можно ли садиться за руль после кефира и кваса - ответ нарколога Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Кулинария Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Музыка над Невой: в Петербурге «Поющие мосты» посвятят учителям

Опубликовано: 2 октября 2026 19:44
 Проверено редакцией
Музыка над Невой: в Петербурге «Поющие мосты» посвятят учителям
Музыка над Невой: в Петербурге «Поющие мосты» посвятят учителям
фото: Городовой.ру
В ближайшие выходные петербуржцев и гостей города ждет особое зрелище.

Знаменитое шоу «Поющие мосты» проведет специальную программу. В этот раз разводку Дворцового моста посвятят предстоящему Дню учителя.

Когда и где смотреть

Шоу пройдет в две ночи подряд: со 2 на 3 и с 3 на 4 октября, сообщает "Петербургский дневник".

Основная площадка — Дворцовый мост. Пролет моста начинает подниматься ровно в 01:10, и именно в этот момент над Невой зазвучит величественная музыка.

Какая музыка прозвучит

Программу подобрали торжественную и очень красивую. «Гимн Великому городу» Рейнгольда Глиэра по традиции откроет шоу. Это неофициальный гимн Петербурга.

Полонез из оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского добавит ночи динамики и праздничного настроения.Зрители услышат ее и другие произведения в исполнении оркестра под управлением маэстро Валерия Гергиева.

Подарок для любимых педагогов

Каждый год 5 октября страна отмечает День учителя. Петербург считается академической столицей России. Здесь находятся легендарный СПбГУ, Педагогический университет им. Герцена и сотни других учебных заведений.

Специальный выпуск «Поющих мостов» — это красивое «спасибо» всем преподавателям. Так город благодарит педагогов за их сложный труд, терпение и воспитание новых поколений.

Ранее «Городовой» рассказывал, что осенний рейс пройдет сквозь историю и багряные аллеи Петербурга.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью