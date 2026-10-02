Музыка над Невой: в Петербурге «Поющие мосты» посвятят учителям

Знаменитое шоу «Поющие мосты» проведет специальную программу. В этот раз разводку Дворцового моста посвятят предстоящему Дню учителя.
Когда и где смотреть
Шоу пройдет в две ночи подряд: со 2 на 3 и с 3 на 4 октября, сообщает "Петербургский дневник".
Основная площадка — Дворцовый мост. Пролет моста начинает подниматься ровно в 01:10, и именно в этот момент над Невой зазвучит величественная музыка.
Какая музыка прозвучит
Программу подобрали торжественную и очень красивую. «Гимн Великому городу» Рейнгольда Глиэра по традиции откроет шоу. Это неофициальный гимн Петербурга.
Полонез из оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского добавит ночи динамики и праздничного настроения.Зрители услышат ее и другие произведения в исполнении оркестра под управлением маэстро Валерия Гергиева.
Подарок для любимых педагогов
Каждый год 5 октября страна отмечает День учителя. Петербург считается академической столицей России. Здесь находятся легендарный СПбГУ, Педагогический университет им. Герцена и сотни других учебных заведений.
Специальный выпуск «Поющих мостов» — это красивое «спасибо» всем преподавателям. Так город благодарит педагогов за их сложный труд, терпение и воспитание новых поколений.
Ранее «Городовой» рассказывал, что осенний рейс пройдет сквозь историю и багряные аллеи Петербурга.