Что из советской кухни стоит вернуть: эти вещи пригодятся каждой хозяйке

Названы советские кухонные вещи, которые могут быть полезны сейчас

Современные кухни могут выглядеть красиво, но в реальности они имеют некоторые неудобства. После мытья посуда занимает все место на столешнице, кухонные полотенца постоянно находятся где-то в стороне, а открытые крупы часто высыпаются. На советских кухнях таких проблем не было, ведь все было хорошо продумано.

Некоторые решения из СССР могут казаться странными, но есть и те, которые идеально подойдут для современной мебели.

Сушить посуду над мойкой

Раньше сушилка на кухне всегда располагалась сверху раковины. посуду выставляли на решетку, вода стекала в специальный поддон, из-за чего тарелки становились сухими.

Этот принцип может быть актуален и сейчас. В шкаф над мойкой допускается установить решетку с поддоном, но лучше всего это делать на этапе планирования кухни.

Использовать откидной стол для небольшой кухни

Классический кухонный стол занимает слишком много места, из-за чего создаются неудобства. В СССР хозяйки смогли решить проблему с помощью использования откидных столешниц, которые были закреплены к стене. Их раскладывали лишь на время, после чего снова собирали.

Перед установкой нужно определить высоту и размеры столешницы, а также подобрать правильную расцветку. Именно это позволит использовать советскую идею в современном прочтении, сообщает канал "INMYROOM".

Купить банки для круп

Хранить крупы в упаковках - проблемная идея, ведь они станут постоянно рассыпаться, устраивая на кухне настоящий хаос. Советские хозяйки предпочитали использовать для риса, гречки, макарон и других сыпучих продуктов стеклянные емкости.

Сейчас в продаже можно найти не только банки из стекла, но и из пластика. У любой емкости должна быть плотная крышка, что защитит продукты от влаги и запахов.

Сделать крючки для полотенец

Полотенца на кухне нужны всегда, но современные хозяйки часто их теряют. На поиск приходится тратить время, но в СССР подобной проблемы не существовало из-за крючков.

Крючки следует размещать рядом с раковиной, при этом важно убедиться, что они не будут мешать. Лучше всего сделать сразу несколько крючков.

Вывод

Для советских хозяек комфорт имел особое значение, из-за чего было создано множество деталей, которые заметно упрощали быт. Некоторые из них стоит перенять и начать использовать на современной кухне.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова настолько привыкла к сушилке над раковиной, что другие варианты даже не рассматривает. Благодаря этому посуда всегда остается чистой, быстро сохнет, а также не мешает на столешнице.

Фото: Сгенерировано ИИ

Читайте также:

Можно ли мыться при включенной стиральной машинке: запомните и всем родным расскажите - совет от электрика

Заглянул в фирменный магазин Совхоза имени Ленина: что там можно купить и какие цены

РЖД запускают еще один туристический ретропоезд: названы даты и направление