Растет как на дрожжах: долларовое дерево в октябре подкармливаю по формуле 2 : 1 : 2 — простой способ получить сочные листики

Азотные подкормки осенью вредят долларовому дереву. Переходите на калий и фосфор по формуле 2:1:2 — так замиокулькас переживёт зиму без потерь.

Осенью замиокулькас замедляет рост, но продолжает жить. Именно в октябре решается, как растение переживёт зиму и с какими силами встретит весну. Многие продолжают давать азотные удобрения, ожидая новых побегов, и совершают ошибку: избыток азота даёт слабые ростки, которые не выдерживают короткого дня.

Почему азот осенью — ошибка и что использовать

С наступлением холодов долларовое дерево входит в состояние покоя. Азот гонит новые побеги, но они не успевают окрепнуть и засыхают. В октябре растению нужны калий и фосфор: они укрепляют ткани, поддерживают корни и повышают устойчивость к стрессу.

Оптимальный вариант — комплексное удобрение с формулой NPK 2:1:2. Подойдут готовые составы для суккулентов, например «Агрикола Аква» или Bona Forte. Раствор готовят в 1,5–2 раза слабее, чем указано на упаковке: осенью обмен веществ замедлен, и корни не успевают усвоить питание. Поливают только по влажному субстрату, не попадая на листья. После внесения не поливают несколько дней. Перекормить осенью опаснее, чем недокормить.

Домашние рецепты

Если готового удобрения нет, подойдёт настой яичной скорлупы с сахаром: скорлупу измельчают в порошок, заливают водой, настаивают 7–14 дней, затем добавляют столовую ложку сахара. Вносят под корень раз в две недели. Банановая кожура — источник калия и магния: её мелко режут и заделывают в почву или настаивают в воде для полива.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова однажды подкормила замиокулькас азотом в октябре — новые побеги выросли тонкими и погибли к декабрю. Теперь она использует только калийно-фосфорные составы. Совет от автора: разведите чайную ложку сахара в стакане воды и полейте растение раз в месяц — это поддержит силы без риска. Листья становятся плотнее и блестят.

Достаточно одной подкормки в месяц. После октябрьской делают перерыв до конца зимы. Полив сокращают, следят за освещением и сливают воду из поддона. Умеренность и калий с фосфором помогают долларовому дереву дожить до весны без потерь.

Фото: Сгенерировано ИИ

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