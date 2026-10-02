Не сорт, а джекпот: найден «рабочий» томат — заваливает плодами всю кухню даже в поганое лето

Где-то на горизонте скоро начнет маячить сезон рассады, и садоводы активно формируют запасы высокоурожайных семян. По мнению агронома Ксении Давыдовой, одним из наиболее перспективных сортов томатов является гибрид «Самкон», универсальный для теплиц и открытого грунта.
Описание сорта
Этот сорт демонстрирует стабильное плодоношение в любых климатических условиях, формируя до пяти плодов в каждой кисти. Томаты характеризуются цилиндрической формой, плотной кожицей, мясистой консистенцией и массой до 175 граммов.
Плоды обладают привлекательным внешним видом: насыщенным красным цветом и гладкой поверхностью. Благодаря своим вкусовым свойствам и структуре, сорт «Самкон» (сокращение от «самый консервный») считается эталонным для заготовок.
К другим преимуществам гибрида относятся высокая стрессоустойчивость, иммунитет к основным заболеваниям томатов, неприхотливость в уходе, а также отличная транспортабельность и длительные сроки хранения.
Отзывы огородников
«Помидоры красивые, ровные, перцевидные, их удобно резать в салат. Лежат хорошо. Из минусов — среднеспелый, первые плоды появляются только в конце июля», – пишет Марина из Новосибирска.
Фото сгенерировано ИИ
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