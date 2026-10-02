Натираю яблоки на крупной терке и скатываю жгуты: пышные оладьи-крендельки на кефире, от которых домашние в восторге

Когда утро не располагает к долгой готовке, а накормить нужно всех, выручают оладьи с яблоками. Тесто замешивается за считанные минуты, а жарка занимает не больше пяти. Главное — получить мягкие крендельки с золотистой корочкой и яблочной сочностью внутри.
Ингредиенты и замес теста
Понадобится одно яйцо, щепотка соли, 3 ст.л. сахара, 2 ст.л. растительного масла, 200 мл кефира, 370 г муки, 10 г разрыхлителя и два яблока.
Процесс приготовления:
- В миске соедините яйцо с солью и сахаром, влейте масло и кефир, перемешайте.
- Частями введите муку с разрыхлителем, замешивая однородное тесто.
- Яблоки очистите от кожуры и семян, натрите на крупной терке и добавьте в тесто вместе с оставшейся мукой.
- Замесите эластичный колобок, который не липнет к рукам.
- Накройте и оставьте на 10 минут — тесто станет послушнее.
- Разделите тесто примерно на 14 частей.
- Из каждой скатайте тонкий жгут и сверните крендельком.
- Обжаривайте в разогретом масле до румяной корочки с обеих сторон.
- Готовые крендельки обваляйте в смеси сахара и корицы.
Личный опыт автора
Автор «Городового» Евгения Сухова готовит такие оладьи, когда хочется порадовать семью. Она заметила, что яблоки лучше натирать прямо перед добавлением, чтобы они не потемнели. Совет: добавьте в тесто щепотку молотой корицы — аромат станет теплее, а вкус — ярче. Результат: крендельки получаются пышными, с лёгкой яблочной кислинкой, и исчезают со стола быстрее, чем остывают.
Такой завтрак выручает в будни и праздники. Простые продукты, минимум времени — и на столе горка ароматной выпечки.
Фото: Сгенерировано ИИ
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