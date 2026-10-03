Правила наследования в 2026 году: когда родительская квартира не достанется детям

Есть как минимум 4 причины, почему можно остаться без наследства

В юридической практике бывают ситуации, когда даже единственный ребенок в семье не получает квартиру родителей по наследству. После их смерти имущество может уйти государству или третьим лицам. Есть как минимум 4 причины, почему можно остаться без наследства.

Упущенный срок

Наследник рискует остаться без квартиры, если не обратится с заявлением о вступлении в наследство в течение полугода после смерти родственника. В таком случае квартиру признают выморочной и она уйдет государству. Уважительными причинами опоздания могут признать болезнь, командировку или незнание о смерти родственника (если это возможно доказать).

Нетрудоспособный иждивенец

Если на содержании покойного не менее одного года находился нетрудоспособный человек (причем не обязательно родственник, это может быть сожитель), он вправе претендовать на наследство наравне с родственниками. Обязательная доля должна быть выделена также несовершеннолетним и нетрудоспособным детям, супругам и родителям, даже если они не указаны в завещании.

Сожительство

Гражданский брак, или проще говоря, сожительство, закон не признает. После смерти одного из сожителей второй не получит права на квартиру, даже если они проживали в ней совместно. Имущество уходит официальной родне. Если только при жизни не было составлено завещание или иной документ, защищающий права партнера.

Опечатки в документах

Если в именах, указанных в документах, есть хоть малейшие ошибки, нотариус не может подтвердить родство покойного и наследника. Придётся доказывать факт родственных отношений через суд. А отведенные 6 месяцев будут истекать, пишет источник.

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