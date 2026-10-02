Услуга-призрак: одну строчку в квитанции ЖКХ оплачивать не нужно - разбор решения суда

Собственников квартир не раз призывали внимательно изучать квитанции за коммуналку на предмет «призрачных» услуг — тех, которых там быть не должно. Жильцы, которые обнаруживают лишние строчки, обращаются в Жилинспекцию или суд и нередко отстаивают свои права. Юрист Ирина Сивакова рассказала об одном из таких дел, которое дошло до Верховного суда.
Сообщается, что управляющая компания отдельной строкой в квитанции вынесла «содержание ВДГО (внутридомового газового оборудования)». Собственники пожаловались в жилинспекцию, и контролирующий орган предписал убрать строку из квитанций.
Управляющая организация обратилась в суд, чтобы оспорить предписание на том основании, что содержание ВДГО — обязанность собственников.
Что решил Верховный суд?
Суд претензии управляющей организации не поддержал по следующим основаниям:
- ВДГО — часть общего имущества многоквартирного дома, его содержание должно производиться за счет средств платы за содержание жилого помещения, размер которой установлен решением общего собрания собственников.
- Собственники общим собранием не утверждали дополнительные платежи на содержание общедомового имущества.
- У управляющей компании не было права включать дополнительную плату за ВДГО в квитанции своим решением.
Итог
Предписание жилинспекции осталось в силе, собственники имеют право через суд взыскать с управляющей компании компенсацию морального вреда и перерасчет.
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