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Услуга-призрак: одну строчку в квитанции ЖКХ оплачивать не нужно - разбор решения суда

Опубликовано: 2 октября 2026 17:13
 Проверено редакцией
Услуга-призрак: одну строчку в квитанции ЖКХ оплачивать не нужно - разбор решения суда
Услуга-призрак: одну строчку в квитанции ЖКХ оплачивать не нужно - разбор решения суда
Городовой ру
Жилинспекция и Верховный суд признали одну услугу в платежке незаконной

Собственников квартир не раз призывали внимательно изучать квитанции за коммуналку на предмет «призрачных» услуг — тех, которых там быть не должно. Жильцы, которые обнаруживают лишние строчки, обращаются в Жилинспекцию или суд и нередко отстаивают свои права. Юрист Ирина Сивакова рассказала об одном из таких дел, которое дошло до Верховного суда.

Сообщается, что управляющая компания отдельной строкой в квитанции вынесла «содержание ВДГО (внутридомового газового оборудования)». Собственники пожаловались в жилинспекцию, и контролирующий орган предписал убрать строку из квитанций.

Управляющая организация обратилась в суд, чтобы оспорить предписание на том основании, что содержание ВДГО — обязанность собственников.

Что решил Верховный суд?

Суд претензии управляющей организации не поддержал по следующим основаниям:

  • ВДГО — часть общего имущества многоквартирного дома, его содержание должно производиться за счет средств платы за содержание жилого помещения, размер которой установлен решением общего собрания собственников.
  • Собственники общим собранием не утверждали дополнительные платежи на содержание общедомового имущества.
  • У управляющей компании не было права включать дополнительную плату за ВДГО в квитанции своим решением.

Итог

Предписание жилинспекции осталось в силе, собственники имеют право через суд взыскать с управляющей компании компенсацию морального вреда и перерасчет.

Изображение создано при помощи ИИ

Ранее Городовой рассказал, что ноябрьские выходные изменили в 2026 году.

Автор:
Артем Петров
Новости Петербурга
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