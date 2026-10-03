Один старый способ — и унитаз блестит как новый: бабушкин метод против налета

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Помидоры на зиму заготавливаю в пластиковых бутылках: без соли, уксуса и возни со стерилизацией - новый способ хранения

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Зачем солить воду в унитазе: запомните на всю жизнь и расскажите родным

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Огурцы не в рассол — в сухой пакет: сохраняю хрустящими до самой весны — без соли и уксуса

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Больше не тру унитаз до опупения: закладывают влажные салфетки и «Белизну» – проблема чистоты санузла решается в момент

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Уксус в помидоры больше не лью: 1 ложка другой кислоты — и маринад получается кисло-сладким и ароматным

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