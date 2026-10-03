Один старый способ — и унитаз блестит как новый: бабушкин метод против налета

Уборка туалета — не самое любимое занятие, и часто мы тянем до последнего, пока под ободком не появятся жёлтые подтёки и ржавчина. Дорогие гели не всегда помогают, а вот проверенные временем методы работают безотказно.
Старинные средства, которые действительно работают
- Белизна действует, если налить её на ночь, полностью покрывая загрязнения. Утром достаточно пройтись ёршиком — налёт растворяется, запах исчезает.
- Поваренная соль: посыпьте стенки перед сном или растворите горсть в литре горячей воды и вылейте в чашу.
- Борная кислота из аптеки: засыпьте, разотрите щёткой и оставьте на пару часов — убирает желтизну и микробов.
- Технический уксус 70%: стакан на час, затем ёршик.
- Лимонная кислота: 2–3 пакетика на литр воды, нагреть до 80 C и оставить на ночь.
- И неожиданный вариант — Coca-Cola: две бутылки на ночь отлично растворяют ржавчину.
Личный опыт автора
Автор «Городового» Евгения Сухова долго боролась с налётом покупными средствами, пока не вспомнила о лимонной кислоте. Она заливает раствор на ночь, а утром просто чистит ёршиком — унитаз снова белоснежный. Совет: не запускайте! Пяти минут раз в неделю достаточно, чтобы налёт не въедался. И ещё: после любого кислого средства обязательно смывайте его и проветривайте — пары могут раздражать дыхание.
Главный секрет чистого унитаза — регулярность. Старые методы дешевы, безопасны и работают лучше модных гелей.
Фото: Сгенерировано ИИ
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