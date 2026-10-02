В октябре скупаю хозяйственное мыло, тру и смешиваю с марганцовкой — вот зачем это делают опытные хозяйки

С наступлением холодов стёкла покрываются плотным серым налётом. Обычные средства оставляют разводы, а тряпки размазывают грязь. Есть проверенный временем состав, который справляется с осенним загрязнением и держится дольше.
Состав и последовательность работы
Приготовьте раствор для мытья окон так. Возьмите половину куска хозяйственного мыла 72% и натрите его на крупной тёрке. Залейте стружку горячей водой — примерно 5 л — и размешайте, пока крупинки не исчезнут полностью. Отдельно разведите в стакане воды несколько кристаллов марганцовки: цвет будет бледно-розовым, без тёмных вкраплений.
Этот раствор влейте в мыльную воду и перемешайте. Обязательно проверьте, что все кристаллы растворились, иначе на стёклах останутся точки. Работайте в резиновых перчатках.
Начинайте не со стёкол, а с рам, подоконников и уплотнителей. Так грязь с них не попадёт на вымытую поверхность. Наносите состав губкой, затем смывайте чистой водой и сразу вытирайте насухо с помощью микрофибры. Так не останется разводов. Перед начало работы, проверьте раствор на незаметном участке рамы.
Личный опыт автора
Автор «Городового» Евгения Сухова давно использует этот приём. Она советует добавить в раствор ложку нашатырного спирта — стекло заблестит, а разводы не появятся. По её наблюдениям, окна дольше остаются чистыми, и пыль оседает медленнее.
Старый состав с мылом и марганцовкой возвращает окнам прозрачность и защищает от осенней грязи. Главное — смыть раствор и вытереть стёкла насухо.
Фото: Сгенерировано ИИ
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