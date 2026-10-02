Городовой / Полезное / В октябре скупаю хозяйственное мыло, тру и смешиваю с марганцовкой — вот зачем это делают опытные хозяйки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
С клена листва облетела — зима вот-вот нагрянет: приметы погоды 5 октября Полезное
Скупаю мыло пачками в октябре: смешиваю с марганцовкой — показываю, зачем это делают опытные хозяйки Новости Петербурга
Семенами запасаемся в октябре: огурец, дающий урожай уже на 38 день — обильно плодоносит даже в северных регионах Новости Петербурга
16 удобных платформ и ровные переезды для авто: 5 октября на Бухарестскую возвращаются трамваи Новости Петербурга
Холодильник больше не размораживаю: опытный мастер проговорился о простом способе Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Кулинария Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

В октябре скупаю хозяйственное мыло, тру и смешиваю с марганцовкой — вот зачем это делают опытные хозяйки

Опубликовано: 2 октября 2026 17:37
 Проверено редакцией
В октябре скупаю хозяйственное мыло, тру и смешиваю с марганцовкой — вот зачем это делают опытные хозяйки
В октябре скупаю хозяйственное мыло, тру и смешиваю с марганцовкой — вот зачем это делают опытные хозяйки
Городовой ру
Старый способ с мылом и марганцовкой возвращает стёклам прозрачность и сохраняет её надолго.

С наступлением холодов стёкла покрываются плотным серым налётом. Обычные средства оставляют разводы, а тряпки размазывают грязь. Есть проверенный временем состав, который справляется с осенним загрязнением и держится дольше.

Состав и последовательность работы

Приготовьте раствор для мытья окон так. Возьмите половину куска хозяйственного мыла 72% и натрите его на крупной тёрке. Залейте стружку горячей водой — примерно 5 л — и размешайте, пока крупинки не исчезнут полностью. Отдельно разведите в стакане воды несколько кристаллов марганцовки: цвет будет бледно-розовым, без тёмных вкраплений.

Этот раствор влейте в мыльную воду и перемешайте. Обязательно проверьте, что все кристаллы растворились, иначе на стёклах останутся точки. Работайте в резиновых перчатках.

Начинайте не со стёкол, а с рам, подоконников и уплотнителей. Так грязь с них не попадёт на вымытую поверхность. Наносите состав губкой, затем смывайте чистой водой и сразу вытирайте насухо с помощью микрофибры. Так не останется разводов. Перед начало работы, проверьте раствор на незаметном участке рамы.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова давно использует этот приём. Она советует добавить в раствор ложку нашатырного спирта — стекло заблестит, а разводы не появятся. По её наблюдениям, окна дольше остаются чистыми, и пыль оседает медленнее.

Старый состав с мылом и марганцовкой возвращает окнам прозрачность и защищает от осенней грязи. Главное — смыть раствор и вытереть стёкла насухо.

Фото: Сгенерировано ИИ

Читайте также:

Мандариновую кожуру заливаю уксусом — и больше не покупаю чистящие средства

Какой водой заливать яйца — горячей или холодной? Запомните несложное правило раз и навсегда

Больше не сую «вечное полено» в печь: сберегла и дрова, и нервы

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью