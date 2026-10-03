Мало кто так готовит, а у меня отбоя нет: ребрышки с картошкой в духовке — фирменный рецепт

Представьте сочные ребрышки в аппетитной обмазке и нежный картофель, который идеально дополняет мясное блюдо. Рецепт прекрасно подойдет не только для обеда или ужина, но и для любого праздника.
Продукты для приготовления
- свиные ребра - 600 г;
- картошка - 700 г;
- чеснок - 2 зубчика;
- томатная паста - 1 столовая ложка;
- подсолнечное масло - 4 столовые ложки;
- паприка молотая - 1 чайная ложка;
- прованские травы - 1 чайная ложка;
- соль - по вкусу.
Как приготовить
Подготовьте ребрышки, удалите с них пленку и обсушите. В отдельной тарелке смешайте томатную пасту, половину подсолнечного масла, нарезанный чеснок, паприку, травы и соль.
Кисточкой или руками нанесите соус на ребра. Почистите картофель, нарежьте его дольками. На противень с фольгой вылейте остальное масло, выложите картошку и ребра. Посолите дольки по вкусу.
Нагрейте духовку до 240 градусов, поставьте противень с ингредиентами, прикройте их слоем фольги. Готовьте блюдо примерно 40 минут, после чего удалите фольгу и продолжайте запекать ребра с картошкой еще 10 минут. За это время блюдо подрумянится и станет особенно аппетитным.
Готовое блюдо нужно подавать сразу. К нему отлично подходит томатный соус, горчица, смешанная с майонезом и сметаной, сообщает popcornnews.ru.
Личный опыт
Автор “Городового” Полина Аксенова готовит эти ребра отдельно от картошки. При длительном запекании мясо становится настолько мягким, что косточки вытаскиваются без каких-либо усилий. Для пикантности ребра можно обмазывать горчицей или соусом чили.
Как правильно выбирать свиные ребра
При покупке необходимо обратить внимание на цвет мяса. Оно не должно быть ярким, ведь нормальный оттенок - нежно-розовый. Качественный жир всегда остается белым, а не желтым. Также стоит понюхать ребра. Они не могут пахнуть кислым, аммиаком и прочими посторонними запахами.
Фото: Сгенерировано ИИ
Читайте также:
Вкуснее дорогущей брауншвейгской колбасы: берем грудинку и запекаем так — для бутербродов и нарезки
Не выбрасывайте палочки от роллов: вот как они могут помочь при засолке грибов
Квашеная капуста в холодном рассоле: вкуснее, чем у бабушки в деревне - хрустящая и очень сочная