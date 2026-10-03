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Скобки, степени и деление: (96 − 68) : (19 − 15) · 3² + 7² − 24 — решите пример без калькулятора

Опубликовано: 3 октября 2026 15:13
 Проверено редакцией
Скобки, степени и деление: (96 − 68) : (19 − 15) · 3² + 7² − 24 — решите пример без калькулятора
Скобки, степени и деление: (96 − 68) : (19 − 15) · 3² + 7² − 24 — решите пример без калькулятора
Городовой ру
Ошибка прячется на порядке действий.

Порядок действий — тема, которую многие помнят со школы, но на практике часто ошибаются. Вот пример, который это доказывает. Попробуйте решить без калькулятора.

Условие

(96 − 68) : (19 − 15) · 3² + 7²− 24

Как правильно решить пример

  1. Сначала разбираемся со скобками. В первых: 96 - 68 = 28. Во вторых: 19 - 15 = 4.
  2. Следующий шаг — степени. 3² — это 9, 7² — 49. Получаем 28 : 4 · 9 + 49 - 24.
  3. Теперь деление и умножение. Они равны по приоритету, поэтому идём слева направо: 28 : 4 = 7. Затем 7 · 9 = 63.
  4. Остаётся 63 + 49 - 24. Складываем: 112. Вычитаем 24: получаем 88.
  5. Ответ: 88.

Интересный факт

Число 88, которое получилось в ответе, окружает нас в разных сферах. Например, на стандартном фортепиано ровно 88 клавиш. А ещё астрономы насчитывают 88 созвездий на небе. Так что ответ примера — не просто число, а своеобразный мостик к музыке и астрономии.

Порядок действий делает вычисления однозначными. Такие примеры тренируют внимательность и помогают не ошибаться в повседневных расчётах.

Фото: Сгенерировано ИИ

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Автор:
Евгения Сухова
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