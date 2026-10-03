Мощнее золы, дрожжей и навоза: в октябре сыпем на грядки по первому снегу — к весне почва как чернозем

К концу октября во многих регионах России уже ложится постоянный снег. Опытные дачники этот момент не упускают, и готовят почву к началу будущего сезона. Если под зиму внести удобрения, то весной вместе с талыми водами питание окажется в верхнем слое грунта.
Вносить по снегу лучше всего органические удобрения мелкой фракции. Лидер среди дачников - доломитовая мука. Она одновременно обогащает почву кальцием и магнием, снижает кислотность почвы и рыхлит ее.
Подойдет также костная мука. Она бесценный источник кальция и фосфора, но лучше всего работает на земле с нейтральной кислотностью. Вносить костную муку целесообразно именно осенью, потому что за зиму и весну содержащийся в удобрении фосфор перейдет в форму, которую растения смогут усваивать, пишет портал Огород.
Рассыпайте удобрения, когда снег едва ложится, норма для доломитовой и костной муки одинаковая — примерно две столовые ложки на квадратный метр.
Многие популярные среди садоводов удобрения вносить по снегу нельзя, в частности:
- аммиачную селитру
- азофоску
- карбамид
Их нужно не рассыпать, а заделывать в почву, в противном случае они не принесут пользу.
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