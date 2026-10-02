Все смешала и в духовку: осеннее яблочное печенье с лимоном за 5 минут замеса

В сезон яблок хочется чего-то домашнего и ароматного. Печенье с фруктами получается пышным, с ярким вкусом, которого не дадут магазинные аналоги. Тесто замешивается быстро, а дальше всё делает духовка.
Ингредиенты и замес теста и выпечка
Возьмите 250 г муки, по 100 г сливочного масла и сахара, 2 яйца, 10 г разрыхлителя, 3 ст.л. лимонного сока, цедру 1 лимона, щепотку соли и яблоки.
Процесс приготовления:
- Яйца взбейте с солью и сахаром, добавьте цедру.
- Через пару минут введите мягкое сливочное масло и продолжайте взбивать до однородности.
- Муку просейте частями, вместе с первой порцией добавьте разрыхлитель.
- Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте небольшим кубиком и сбрызните лимонным соком.
- Фрукты вмешайте в тесто и перемешайте.
- Тесто выкладывайте с помощью ложки на противень, застеленный пергаментом.
- Перед отправкой в духовку посыпьте печенье сахаром, а после — украсьте сахарной пудрой.
- Выпекайте 25 минут при 180 C.
Вместо яблок подойдут груши, сливы, ягоды или орехи.
Личный опыт автора
Автор «Городового» Евгения Сухова готовит такое печенье, когда хочется быстрой выпечки. Она заметила, что яблоки лучше нарезать мелко, иначе тесто не пропекается внутри. Совет от автора: добавьте в тесто щепотку корицы — аромат станет теплее, а вкус — глубже. Результат: печенье получается мягким, с лёгкой кислинкой от лимона и сочными фруктовыми кусочками.
Домашнее печенье с яблоками выручает, когда нужен быстрый десерт. Простой набор продуктов и понятный замес делают его удачным вариантом для семейного чаепития.
Фото: Сгенерировано ИИ
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