Чебуреки представляют собой популяоное мучное изделие с мясной начинкой. Представляем профессиональный рецепт, позволяющий обеспечить прочность теста и сочность продукта.
Ингредиенты:
- Мука — 500 г;
- фарш (смесь свинины с курицей или говядиной) — 400 г;
- вода — 200 мл;
- масло растительное — 2 ст. л.;
- водка — 1 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- лук — 2 шт.;
- вода (бульон) — 50 мл;
- соль и перец по вкусу.
Технология приготовления:
В теплой воде растворить соль, постепенно ввести муку, тщательно перемешивая. Добавить масло и водку. Замесить тесто, накрыть его пленкой и выдержать в течение 30 минут.
Комбинированный фарш соединить с измельченным луком. Для обеспечения сочности добавить в начинку бульон, соль и специи.
Раскатать тесто до толщины 2 мм. Сформировать чебуреки, обеспечив надежную герметизацию краев.
Обжаривать изделия в достаточном объеме предварительно разогретого растительного масла.
Обжаривайте чебуреки на среднем огне по 3 минуты с каждой стороны. Блюдо готово к подаче, приятного аппетита.
Фото сгенерировано ИИ
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