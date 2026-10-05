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Готовлю идеальные чебуреки: тесто эластичное, а начинка сочная и не вытекает – простой рецепт

Опубликовано: 5 октября 2026 14:07
 Проверено редакцией
Готовлю идеальные чебуреки: тесто эластичное, а начинка сочная и не вытекает – простой рецепт
Готовлю идеальные чебуреки: тесто эластичное, а начинка сочная и не вытекает – простой рецепт
Городовой ру
Рецепт идеальных чебуреков

Чебуреки представляют собой популяоное мучное изделие с мясной начинкой. Представляем профессиональный рецепт, позволяющий обеспечить прочность теста и сочность продукта.

Ингредиенты:

  • Мука — 500 г;
  • фарш (смесь свинины с курицей или говядиной) — 400 г;
  • вода — 200 мл;
  • масло растительное — 2 ст. л.;
  • водка — 1 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • лук — 2 шт.;
  • вода (бульон) — 50 мл;
  • соль и перец по вкусу.

Технология приготовления:

В теплой воде растворить соль, постепенно ввести муку, тщательно перемешивая. Добавить масло и водку. Замесить тесто, накрыть его пленкой и выдержать в течение 30 минут.

Комбинированный фарш соединить с измельченным луком. Для обеспечения сочности добавить в начинку бульон, соль и специи.

Раскатать тесто до толщины 2 мм. Сформировать чебуреки, обеспечив надежную герметизацию краев.

Обжаривать изделия в достаточном объеме предварительно разогретого растительного масла.

Обжаривайте чебуреки на среднем огне по 3 минуты с каждой стороны. Блюдо готово к подаче, приятного аппетита.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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