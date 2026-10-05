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Сезон свадеб и опасности: петербуржцам рассказали, почему на дорогах стало так много лосей

Опубликовано: 5 октября 2026 13:37
 Проверено редакцией
Сезон свадеб и опасности: петербуржцам рассказали, почему на дорогах стало так много лосей
Сезон свадеб и опасности: петербуржцам рассказали, почему на дорогах стало так много лосей
Global Look Press / Serguei Fomine / Russian Look
Лес — это дом для диких зверей, а трасса просто делит его пополам.

Всего в паре километров от кольцевой и шумных городов начинается совсем другой мир. Настоящий дикий лес. В одной только Ленинградской области сейчас живёт около 26 тысяч лосей.

И прямо сейчас у них наступило самое неспокойное время в году.

У лосей — сезон свадеб

С конца августа по октябрь у сохатых проходит брачный период (гон). В это время лесные великаны буквально теряют голову. Самцы ищут самок и готовы преодолевать десятки километров в день.

Ограждения, шум машин и скоростные трассы для них перестают существовать. Животное на пике гормонов просто идёт напролом. Поэтому встретить лося на дороге сейчас можно где угодно — даже там, где их раньше никогда не видели.

"В природе свои ритмы. Кто-то готовится к зимовке, набирает жирок, а лоси сейчас ищут пары. Трассы, машины, заборы — для них не помеха. Животные могут выйти на дорогу в самом неожиданном месте", - отмечает губернатор Александр Дрозденко.

Почему столкновение с лосем так опасно

Взрослый лось может весить полтонны. Из-за длинных ног центр тяжести у него находится высоко. При ударе машина сбивает ноги, а вся полутонная туша летит прямо в лобовое стекло и салон.

При этом разглядеть лося заранее — сложнейшая задача:

  • Тёмная шерсть сливается с деревьями и мокрым асфальтом.
  • Глаза не светятся. В отличие от кошек или собак, глаза лося практически не отражают свет фар.
  • Внезапность. Зверь может выскочить из кустов за секунду.

Самое рискованное время

Пик активности лосей приходится на сумерки и рассвет — как раз тогда, когда многие едут на работу или возвращаются домой.

Особенно опасны дождливые и туманные дни. В плохую погоду видимость падает, асфальт скользкий, а тормозной путь автомобиля сильно увеличивается.

Простые правила: как спасти жизнь себе и зверю

Чтобы поездка за город не закончилась бедой, достаточно соблюдать несколько простых правил:

  1. Снижайте скорость у леса. Увидели знак «Дикие животные» или просто густые деревья у обочины — сбросьте газ. Запас скорости даст время среагировать.
  2. Сканируйте обочины. Смотрите не только на свою полосу, но и по сторонам. Заметить лося у края дороги — значит успеть вовремя нажать на тормоз.
  3. Лось на обочине — сигнал «Стоп». Не пытайтесь проскочить. Животное непредсказуемо и может прыгнуть под колёса в последний момент. Плавно остановитесь.
  4. Не сигнальте и не мигайте фарами. Громкий звук или вспышка света напугают зверя. В панике лось может побежать на машину или пойти в атаку.
  5. Включите «аварийку». Если вы заметили зверя и тормозите, предупредите водителей сзади, чтобы в вас никто не въехал.

Ранее «Городовой» рассказывал, сколько придется отдать за сбитого лося на дороге.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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