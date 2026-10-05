Сезон свадеб и опасности: петербуржцам рассказали, почему на дорогах стало так много лосей

Лес — это дом для диких зверей, а трасса просто делит его пополам.

Всего в паре километров от кольцевой и шумных городов начинается совсем другой мир. Настоящий дикий лес. В одной только Ленинградской области сейчас живёт около 26 тысяч лосей.

И прямо сейчас у них наступило самое неспокойное время в году.

У лосей — сезон свадеб

С конца августа по октябрь у сохатых проходит брачный период (гон). В это время лесные великаны буквально теряют голову. Самцы ищут самок и готовы преодолевать десятки километров в день.

Ограждения, шум машин и скоростные трассы для них перестают существовать. Животное на пике гормонов просто идёт напролом. Поэтому встретить лося на дороге сейчас можно где угодно — даже там, где их раньше никогда не видели.

"В природе свои ритмы. Кто-то готовится к зимовке, набирает жирок, а лоси сейчас ищут пары. Трассы, машины, заборы — для них не помеха. Животные могут выйти на дорогу в самом неожиданном месте", - отмечает губернатор Александр Дрозденко.

Почему столкновение с лосем так опасно

Взрослый лось может весить полтонны. Из-за длинных ног центр тяжести у него находится высоко. При ударе машина сбивает ноги, а вся полутонная туша летит прямо в лобовое стекло и салон.

При этом разглядеть лося заранее — сложнейшая задача:

Тёмная шерсть сливается с деревьями и мокрым асфальтом.

сливается с деревьями и мокрым асфальтом. Глаза не светятся. В отличие от кошек или собак, глаза лося практически не отражают свет фар.

В отличие от кошек или собак, глаза лося практически не отражают свет фар. Внезапность. Зверь может выскочить из кустов за секунду.

Самое рискованное время

Пик активности лосей приходится на сумерки и рассвет — как раз тогда, когда многие едут на работу или возвращаются домой.

Особенно опасны дождливые и туманные дни. В плохую погоду видимость падает, асфальт скользкий, а тормозной путь автомобиля сильно увеличивается.

Простые правила: как спасти жизнь себе и зверю

Чтобы поездка за город не закончилась бедой, достаточно соблюдать несколько простых правил:

Снижайте скорость у леса. Увидели знак «Дикие животные» или просто густые деревья у обочины — сбросьте газ. Запас скорости даст время среагировать. Сканируйте обочины. Смотрите не только на свою полосу, но и по сторонам. Заметить лося у края дороги — значит успеть вовремя нажать на тормоз. Лось на обочине — сигнал «Стоп». Не пытайтесь проскочить. Животное непредсказуемо и может прыгнуть под колёса в последний момент. Плавно остановитесь. Не сигнальте и не мигайте фарами. Громкий звук или вспышка света напугают зверя. В панике лось может побежать на машину или пойти в атаку. Включите «аварийку». Если вы заметили зверя и тормозите, предупредите водителей сзади, чтобы в вас никто не въехал.

Ранее «Городовой» рассказывал, сколько придется отдать за сбитого лося на дороге.