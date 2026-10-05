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Почему вода лучше молока? Секрет хрустящих, нежных пирожков «Копейка» — тесто за 5 минут, как пух

Опубликовано: 5 октября 2026 12:31
 Проверено редакцией
Почему вода лучше молока? Секрет хрустящих, нежных пирожков «Копейка» — тесто за 5 минут, как пух
Почему вода лучше молока? Секрет хрустящих, нежных пирожков «Копейка» — тесто за 5 минут, как пух
Городовой ру
Забудьте про сдобу: секрет невесомого теста — в обычной воде. 

Многие уверены: чтобы тесто удалось, нужны молоко, яйца или сметана. Но вспомните уличные пирожки из детства или восточные лепёшки — их пузырчатая корочка и невесомый мякиш рождаются из простой воды и правильной работы с клейковиной. Сегодня докажу: вода в умелых руках даёт результат лучше сдобы. Готовим пирожки «Копейка» — дешёвые по составу, но премиальные по текстуре.

Ингредиенты и секреты теста на воде

Для теста: 500 г муки в/с, 300–320 мл тёплой воды, 5–6 г сухих дрожжей, 30 мл растительного масла, 4 г соли. Для начинки: 200 г зелёного лука, 7 отварных яиц, 30 г сливочного масла, 15 мл растительного, соль и перец.

Секрет в высокой гидратации: вода при жарке испаряется и создаёт те самые пустоты. Муку просейте — это насытит её кислородом. Смешайте с солью и дрожжами, влейте тёплую воду (35–38 C), добавьте масло. Вымешивайте до мягкости и эластичности. Накройте и оставьте в тепле на час.

Начинка и жарка: как добиться сочности и хруста

Лук нарежьте и слегка прогрейте на смеси сливочного и растительного масла — так он отдаст сок и станет нежным. Смешайте с рублеными яйцами, посолите и поперчите после остывания. Тесто разделите на 12 частей по 70 г. Раскатайте, положите начинку и защипните край, следя, чтобы масло не попало на шов. Дайте заготовкам полежать 5–7 минут. Жарьте в хорошо разогретом масле швом вниз, по 5–6 минут, переворачивая до золотистого цвета.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова готовит такие пирожки на даче, когда нужно быстро накормить семью. Она заметила: если вода чуть теплее комнатной, тесто поднимается активнее. Ещё совет: добавьте в начинку ложку холодной воды — лук не пересохнет. А чтобы корочка осталась хрустящей, выкладывайте готовые пирожки на решётку, а не на тарелку.

Пирожки на воде — простое и доступное решение для домашней выпечки. Пузырчатая корочка и нежный мякиш доказывают: дело не в дорогих продуктах, а в технике.

Фото: Сгенерировано ИИ

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Автор:
Евгения Сухова
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