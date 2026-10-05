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Биолог Жуков объяснил, почему нельзя кормить голубей — последствия

Опубликовано: 5 октября 2026 13:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Биолог Жуков объяснил, почему нельзя кормить голубей — последствия
фото Global Look Press
Почему их лучше не подкармливать

Зимой сизые голуби — один из самых массовых видов птиц, и многие привычно сыпят им крошки у подъезда. Однако специалисты призывают этого не делать: птиц в городах и без того слишком много. К тому же они переносят опасные для человека инфекции.

Чем опасна близость сизарей

Кандидат биологических наук Виктор Жуков напоминает: голуби переносят и клещей, и серьезные легочные заболевания. Главный риск — орнитоз, который по симптомам маскируется под воспаление легких. Врач ставит привычный диагноз, а лечиться нужно совсем от другой болезни.

Плюс птицы загрязняют фасады домов и дорожки пометом, а контакт с ним вреден и людям, и домашним животным.

Что делать тем, кто хочет помочь птицам

Поддержка нужна не голубям, а тем, кому зимой действительно трудно добыть корм. Вот простой ориентир:

  • синицам и свиристелям подойдут несоленые семечки и ягоды рябины;
  • кормушку держите в чистоте и убирайте остатки еды, чтобы не скапливались инфекции;
  • сизых голубей лучше не приманивать — пищевой базы в городе им хватает с избытком.

Короткий вывод

Подкормка приносит пользу, только если она безопасная. Сизые голуби в помощи человека не нуждаются, а вот мелкие зимующие птицы ее действительно ждут. Чуть внимательности — и забота обернется пользой, а не риском.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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