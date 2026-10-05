Плюс метр к Неве и минус тепло: в Петербурге начинается штормовая неделя

Осень в Петербурге решила показать свой характер. К нам пробивается мощный циклон с Северной Атлантики. Он проходит через Скандинавию, но заденет и наш город. Нас ждут погодные качели: сильный ветер, скачки давления, дожди и ощутимое похолодание.
Ветер сдувает, а Нева поднимается
Главный удар стихии придется на вторник. В городе разгуляется сильный западный ветер, рассказал галвный синоптик петербурга Александр Колесов.
- В самом Петербурге порывы будут достигать 15–18 м/с.
- На Финском заливе и Ладожском озере — более 20 м/с.
Из-за нагонного ветра уровень воды в Неве поднимется чуть выше одного метра. Паниковать не стоит: официальное наводнение в городе фиксируют при отметке в 160 см выше ординара (Кронштадтского футштока).
До дамбы дело вряд ли дойдет, но вода к гранитным набережным подойдет вплотную.
Совет автомобилистам: не паркуйтесь во вторник под старыми деревьями и шаткими рекламными щитами.
Дожди по расписанию
Без зонта на этой неделе не обойтись, хотя и сухие дни тоже будут:
- Понедельник и вторник: дождь начнется вечером и продлится до середины вторника.
- Среда и четверг: Петербург окажется в сухом «окне» между двумя циклонами. Будет облачно, но без осадков.
- Пятница: придет следующий циклон. Снова зарядят дожди, а на улице станет промозгло.
Прощай, тепло: достаем теплые куртки
В начале недели еще держится мягкая погода: термометры показывают +11…+16 °C. Но уже с четверга-пятницы осень возьмет свое:
- Днем температура упадет до +7…+12 °C.
- По ночам в Ленинградской области станет совсем зябко: всего +1…+6 °C.
Барометры падают: берегите самочувствие
Атмосферное давление в городе опустилось ниже 758 мм рт. ст. И падать оно будет еще около суток.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербург пришло необычно теплое начало октября.