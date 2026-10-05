Плюс метр к Неве и минус тепло: в Петербурге начинается штормовая неделя

К Северной столице подходит циклон с Северной Атлантики.

Осень в Петербурге решила показать свой характер. К нам пробивается мощный циклон с Северной Атлантики. Он проходит через Скандинавию, но заденет и наш город. Нас ждут погодные качели: сильный ветер, скачки давления, дожди и ощутимое похолодание.

Ветер сдувает, а Нева поднимается

Главный удар стихии придется на вторник. В городе разгуляется сильный западный ветер, рассказал галвный синоптик петербурга Александр Колесов.

В самом Петербурге порывы будут достигать 15–18 м/с .

. На Финском заливе и Ладожском озере — более 20 м/с.

Из-за нагонного ветра уровень воды в Неве поднимется чуть выше одного метра. Паниковать не стоит: официальное наводнение в городе фиксируют при отметке в 160 см выше ординара (Кронштадтского футштока).

До дамбы дело вряд ли дойдет, но вода к гранитным набережным подойдет вплотную.

Совет автомобилистам: не паркуйтесь во вторник под старыми деревьями и шаткими рекламными щитами.

Дожди по расписанию

Без зонта на этой неделе не обойтись, хотя и сухие дни тоже будут:

Понедельник и вторник: дождь начнется вечером и продлится до середины вторника. Среда и четверг: Петербург окажется в сухом «окне» между двумя циклонами. Будет облачно, но без осадков. Пятница: придет следующий циклон. Снова зарядят дожди, а на улице станет промозгло.

Прощай, тепло: достаем теплые куртки

В начале недели еще держится мягкая погода: термометры показывают +11…+16 °C. Но уже с четверга-пятницы осень возьмет свое:

Днем температура упадет до +7…+12 °C .

. По ночам в Ленинградской области станет совсем зябко: всего +1…+6 °C.

Барометры падают: берегите самочувствие

Атмосферное давление в городе опустилось ниже 758 мм рт. ст. И падать оно будет еще около суток.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербург пришло необычно теплое начало октября.