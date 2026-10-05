Городовой / Новости Петербурга / Плюс метр к Неве и минус тепло: в Петербурге начинается штормовая неделя
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Зеленый оазис на брусчатке: как сад-трансформер стал главной фишкой лета в Петербурге Новости Петербурга
Какой ветер принесет раннюю зиму - подскажет народная примета на 11 октября Полезное
Всего 4 ингредиента — и на столе гора аппетитных лепешек: хороши к супу, мясу и просто со сметаной Новости Петербурга
Любимый сорт дачников: вместо «Германа» сажаю его – и урожай собираю тазами в мае Новости Петербурга
80 двоен, 300 тысяч студентам и ЗАГС прямо в роддоме: как в Ленинградской области поддерживают будущих мам Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Кулинария Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Плюс метр к Неве и минус тепло: в Петербурге начинается штормовая неделя

Опубликовано: 5 октября 2026 12:15
 Проверено редакцией
Плюс метр к Неве и минус тепло: в Петербурге начинается штормовая неделя
Плюс метр к Неве и минус тепло: в Петербурге начинается штормовая неделя
фото: Городовой.ру
К Северной столице подходит циклон с Северной Атлантики.

Осень в Петербурге решила показать свой характер. К нам пробивается мощный циклон с Северной Атлантики. Он проходит через Скандинавию, но заденет и наш город. Нас ждут погодные качели: сильный ветер, скачки давления, дожди и ощутимое похолодание.

Ветер сдувает, а Нева поднимается

Главный удар стихии придется на вторник. В городе разгуляется сильный западный ветер, рассказал галвный синоптик петербурга Александр Колесов.

  • В самом Петербурге порывы будут достигать 15–18 м/с.
  • На Финском заливе и Ладожском озере — более 20 м/с.

Из-за нагонного ветра уровень воды в Неве поднимется чуть выше одного метра. Паниковать не стоит: официальное наводнение в городе фиксируют при отметке в 160 см выше ординара (Кронштадтского футштока).

До дамбы дело вряд ли дойдет, но вода к гранитным набережным подойдет вплотную.

Совет автомобилистам: не паркуйтесь во вторник под старыми деревьями и шаткими рекламными щитами.

Дожди по расписанию

Без зонта на этой неделе не обойтись, хотя и сухие дни тоже будут:

  1. Понедельник и вторник: дождь начнется вечером и продлится до середины вторника.
  2. Среда и четверг: Петербург окажется в сухом «окне» между двумя циклонами. Будет облачно, но без осадков.
  3. Пятница: придет следующий циклон. Снова зарядят дожди, а на улице станет промозгло.

Прощай, тепло: достаем теплые куртки

В начале недели еще держится мягкая погода: термометры показывают +11…+16 °C. Но уже с четверга-пятницы осень возьмет свое:

  • Днем температура упадет до +7…+12 °C.
  • По ночам в Ленинградской области станет совсем зябко: всего +1…+6 °C.

Барометры падают: берегите самочувствие

Атмосферное давление в городе опустилось ниже 758 мм рт. ст. И падать оно будет еще около суток.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербург пришло необычно теплое начало октября.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью