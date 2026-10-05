Зонт и легкая куртка: в Петербург пришло необычно теплое начало октября

В Петербург пришли небольшие дожди.

Осень в Северной столице пока радует мягким характером. Город зацепил край циклона, поэтому без осадков не обойдется. Зато на улице держится приятное тепло, которое заметно выше обычной нормы для этих чисел.

Что за окном сегодня

Небо затянуто облаками, но солнце время от времени пробивается сквозь тучи. Местами брызнет небольшой дождь, рассказал главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В городе воздух прогреется до +12…+14° .

. В Ленинградской области будет от +10° до +15° .

. Ветер дует с юго-запада — умеренный, от 3 до 8 м/с.

Атмосферное давление падает и сейчас составляет 755 мм рт. ст., что ниже привычной нормы. Так что если сегодня с утра клонит в сон или кружится голова — виновата погода.

Вторник: еще теплее, но с ветром

Вторник продолжит радовать теплом. Ночью ожидается +10…+12°, а днем потеплеет до +14…+16°.

Правда, погода покажет характер: поднимется ощутимый ветер и пройдут короткие дожди. Одеваться лучше слоями, чтобы не замерзнуть на ветру и не вспотеть на солнце.

Как чудила погода 5 октября в прошлые годы

Обычно в этот день в Петербурге куда прохладнее — средняя норма составляет всего +8,2°. Но у природы свои планы, и в архивах синоптиков есть любопытные рекорды:

Самый жаркий день: в далеком 1889 году город прогрелся до летних +18,5° .

в далеком 1889 году город прогрелся до летних . Самый холодный день: в 1939 году ударил мороз до -1,7° .

в 1939 году ударил мороз до . Самый мокрый день: в 1908 году на улицы вылилось сразу 15 мм осадков — настоящий осенний потоп.

Для сравнения: ровно год назад день прошел тихо и спокойно, термометры показали от +6,7° до +11,5°, а с неба лишь немного покапало.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург начнет рабочую неделю с дождей и похолодания.