С покупкой стоит поторопиться: какие продукты к новогоднему столу Роскачество советует брать уже сейчас

Россиянам рекомендуют уже закупать продукты к Новому году

Цены в магазинах, которые и так пугают россиян, вряд ли будут снижаться, поэтому часть продуктов к Новому году можно закупать уже сейчас. Такой позиции придерживается и Роскачество. В пресс-службе ведомства советуют начинать закупаться к празднику. При правильном подходе это поможет сэкономить и деньги, и время.

Россиянам рекомендуют покупать продукты, которые долго не портятся, если соблюдать условия хранения. В список вошли консервы, которые часто нужны для салатов, крупы, макароны, растительное масло, мука, мед, чай, какао, кофе, орехи, сухофрукты. До новогоднего стола этот набор продуктов пролежит без проблем, если упаковка цела, а место для хранения сухое и темное.

За месяц до праздника можно закупить некоторые овощи, а также замороженные мясо и рыбу. Для последних обязательно проверить предельные сроки хранения.

Непосредственно перед Новым годом останется закупить только скоропортящиеся продукты. Такой подход позволяет экономить время и распределять расходы на подготовку к празднику более равномерно.

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