С 1 октября Сбербанк меняет правила для карт «Мир»: что нужно знать

Клиентов предупредили о правилах, которые усиливают контроль за сомнительными операциями и уточняют порядок обслуживания

Сбербанк с 1 октября обновил условия обслуживания клиентов. Держателей карт «Мир» предупредили о правилах, которые усиливают контроль за сомнительными операциями и уточняют правила обслуживания. Для клиентов мало что поменяется, но переводы (особенно крупных суммм), снятие наличных теперь могут сопровождаться проверками со стороны банка, пишет Сибкрай.

Что нужно знать клиентам

Основные изменения касаются переводов, но не всех. Банк может отслеживать нетипичные для клиента операции.

операции с нехарактерно большими суммами;

несколько нетипичных переводов - лицам, которым ранее клиент деньги не оправлял;

Если транзакция покажется подозрительной, будет иметь признаки того, что клиент действует под влиянием мошенников, её могут временно приостановить. Клиенту придется подтвердить, что перевод он делает сам. Это можно сделать по телефону горячей линии банка.



Для держателей карты «Мир», независимо от того, получают они пенсию, зарплату или соцвыплаты, особых отличий нет. Рассчитываться по ней можно как прежде. Но гражданам советуют, совершая крупные покупки, получая и отправляя крупные суммы, сохранять документы — справки, договоры, чеки — на случай, если банк их потребует.

Безопасность и биометрия

В рамках повышения безопасности обслуживания банк продолжает развивать двухфакторную аутентификацию и биометрическое подтверждение. Гражданам могут предложить использовать при совершении отдельных операций биометрию, а не пароль.

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