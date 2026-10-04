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Потепление уходит: Петербург начнет рабочую неделю с дождей и похолодания

Опубликовано: 4 октября 2026 15:48
 Проверено редакцией
Потепление уходит: Петербург начнет рабочую неделю с дождей и похолодания
Потепление уходит: Петербург начнет рабочую неделю с дождей и похолодания
фото: Городовой.ру
Пора доставать зонты, Бабье лето заканчивается.

В Петербург ненадолго пришло приятное потепление. Виновник — циклон с Атлантики, который принес в город влажный и мягкий воздух.

Днем тепло, но к ночи польет

Сегодня в городе мягкая погода:

  • В Петербурге воздух прогреется до +14…+16°.
  • В Ленинградской области местами будет до +17°.

Небо затянули облака, но солнце периодически выглядывает. Днем возможна легкая морось, а вот к позднему вечеру дожди усилятся. Если планируете возвращаться домой поздно, обязательно возьмите зонт или наденьте непромокаемую куртку.

Ветер и самочувствие

  • Ветер: дует с юго-запада, умеренный — от 3 до 8 м/с. Пронизывающего холода не будет.
  • Атмосферное давление: держится в районе нормы — 760 мм рт. ст., но постепенно падает.

Из-за высокой влажности и падающего давления метеозависимые люди могут почувствовать легкую сонливость и упадок сил. Чашка чая и небольшая прогулка на свежем воздухе помогут взбодриться.

Что ждать в понедельник

Рабочая неделя начнется с небольшого похолодания:

  • Ночью термометры покажут +9…+11°.
  • Днем температура не поднимется выше +12…+14°.
  • Местами пройдут кратковременные дожди.

Короткий совет: одевайтесь многослойно — днем на улице комфортно, но сырость и вечерний дождь могут быстро испортить впечатление от прогулки.

Ранее «Городовой» рассказывал, когда в Петербурге закончится Бабье лето.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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