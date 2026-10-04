Потепление уходит: Петербург начнет рабочую неделю с дождей и похолодания

В Петербург ненадолго пришло приятное потепление. Виновник — циклон с Атлантики, который принес в город влажный и мягкий воздух.
Днем тепло, но к ночи польет
Сегодня в городе мягкая погода:
- В Петербурге воздух прогреется до +14…+16°.
- В Ленинградской области местами будет до +17°.
Небо затянули облака, но солнце периодически выглядывает. Днем возможна легкая морось, а вот к позднему вечеру дожди усилятся. Если планируете возвращаться домой поздно, обязательно возьмите зонт или наденьте непромокаемую куртку.
Ветер и самочувствие
- Ветер: дует с юго-запада, умеренный — от 3 до 8 м/с. Пронизывающего холода не будет.
- Атмосферное давление: держится в районе нормы — 760 мм рт. ст., но постепенно падает.
Из-за высокой влажности и падающего давления метеозависимые люди могут почувствовать легкую сонливость и упадок сил. Чашка чая и небольшая прогулка на свежем воздухе помогут взбодриться.
Что ждать в понедельник
Рабочая неделя начнется с небольшого похолодания:
- Ночью термометры покажут +9…+11°.
- Днем температура не поднимется выше +12…+14°.
- Местами пройдут кратковременные дожди.
Короткий совет: одевайтесь многослойно — днем на улице комфортно, но сырость и вечерний дождь могут быстро испортить впечатление от прогулки.
Ранее «Городовой» рассказывал, когда в Петербурге закончится Бабье лето.