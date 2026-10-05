Петербург обошел Краснодарский край: почему зимой выбирают Север

Первое место занимает Москва.

Санкт-Петербург поднялся на второе место по популярности (17,2% всех бронирований). Он сместил Краснодарский край на третью строчку (15%, хотя годом ранее было больше 21%), пишет "ДП" со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Причина проста — цена.

Ночь в отеле Петербурга стоит в среднем 8 830 рублей .

. На Кубани за сутки придется отдать уже 16 050 рублей.

Зимой на юге начинается лыжный сезон. Цены в Красной Поляне и Сочи взлетают до максимума. В Петербурге же в это время нет пляжного ажиотажа, а отелей много.

Они активно конкурируют за гостей, устраивают акции и держат адекватный ценник. Для туристов это шанс недорого посмотреть музеи, погулять по украшенному центру и сходить в театры.

Москва держит первое место

Столица остается абсолютным лидером. Зимой на Москву приходится почти треть всех бронирований по стране (30%), а летом — около 16%.

При этом отдых в столице стал даже чуть доступнее:

Средняя цена ночи снизилась с 11 590 до 10 740 рублей .

. Сами поездки стали длиннее — в среднем до четырех дней.

В Москве огромный выбор развлечений круглый год: масштабные ярмарки, катки, парки и фестивали. Сюда удобно добраться из любого региона, поэтому многие выбирают столицу для длинных выходных.

Одиночки вытесняют компании

Серьезно изменился и портрет самого туриста:

Пары по-прежнему составляют ровно половину отдыхающих (50%).

по-прежнему составляют ровно половину отдыхающих (50%). Соло-путешественники совершили рывок — их доля выросла с 23% до 29% .

совершили рывок — их доля выросла с 23% до . Семьи и компании от трех человек опустились на третье место — их доля упала до 21%.

Люди все чаще ездят отдыхать в одиночку. Организовать такую поездку проще: не нужно подстраиваться под чужой отпуск или вкусы.

К тому же набирает популярность формат, когда человек уезжает в другой город на несколько дней, работает днем из кафе или отеля, а вечерами гуляет.

Куда еще ездят: фавориты лета и зимы

В целом по стране цены на жилье стабильны — средний чек составляет 11 350 рублей за ночь (рост всего на 0,4%).

Однако в регионах ситуация разная:

Калининградская область держится в топ-5 зимой (4,4% броней) со средней ценой 9 330 рублей .

держится в топ-5 зимой (4,4% броней) со средней ценой . Татарстан замыкает пятерку (3,9%), но проживание там заметно подорожало — до 11 000 рублей за ночь (было 8 800 рублей).

Летом география расширяется. В топ направлений наряду с Москвой и Петербургом уверенно входят Казань, Новосибирск и Нижний Новгород, подсчитал в сервис "Отелло".

При этом дольше всего туристы задерживаются в Петербурге, Адлере и Сочи — в среднем на три ночи, тогда как по остальной России поездки обычно длятся всего два дня.

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