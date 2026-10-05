Городовой / Новости Петербурга / Сколько на самом деле платят учителям в Петербурге и хватает ли этого на жизнь
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Зеленый оазис на брусчатке: как сад-трансформер стал главной фишкой лета в Петербурге Новости Петербурга
Какой ветер принесет раннюю зиму - подскажет народная примета на 11 октября Полезное
Всего 4 ингредиента — и на столе гора аппетитных лепешек: хороши к супу, мясу и просто со сметаной Новости Петербурга
Любимый сорт дачников: вместо «Германа» сажаю его – и урожай собираю тазами в мае Новости Петербурга
80 двоен, 300 тысяч студентам и ЗАГС прямо в роддоме: как в Ленинградской области поддерживают будущих мам Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Кулинария Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Сколько на самом деле платят учителям в Петербурге и хватает ли этого на жизнь

Опубликовано: 5 октября 2026 10:34
 Проверено редакцией
Сколько на самом деле платят учителям в Петербурге и хватает ли этого на жизнь
Сколько на самом деле платят учителям в Петербурге и хватает ли этого на жизнь
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Сегодня в России отмечается День учителя.

Ко Дню учителя аналитики снова посчитали деньги в карманах педагогов. Выяснилось, что Петербург — одно из самых привлекательных мест для работы в школе.

Второе место после Москвы

По данным сервиса hh.ru, которые передает ТАСС, в Петербурге учителям предлагают в среднем 69 тысяч рублей в месяц. За последний год эта цифра выросла на 10%.

В общероссийском рейтинге Северная столица уверенно держит второе место. Больше платят только в Москве — там средний ценник в вакансиях доходит до 95 тысяч. На третьем месте расположился Дальний Восток (66,5 тысячи рублей).

Для сравнения: в большинстве других регионов России зарплаты учителей едва превышают 45–55 тысяч.

Мечты и реальность: чего хотят сами педагоги

Интересная деталь: Петербург вошел в число городов, где запросы учителей превышают предложения работодателей. Проще говоря, педагоги хотят зарабатывать больше, чем им готов платить рынок.

Единственным исключением стала Москва. Там школы предлагают учителям даже больше, чем те рассчитывают получить. А вот в Петербурге жизнь дорожает быстро, поэтому и ожидания у местных специалистов выше.

Много это или мало?

69 тысяч рублей — хорошая зарплата для регионов. Но для Петербурга это скорее средний уровень.

Если учителю приходится снимать жилье, от зарплаты остается не так уж много. Поэтому реальный рост доходов петербургских педагогов пока едва поспевает за ценами в магазинах и сервисах.

Ранее «Городовой» рассказывал, как мошенники наживаются на школьных праздниках.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью