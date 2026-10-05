Сколько на самом деле платят учителям в Петербурге и хватает ли этого на жизнь

Сегодня в России отмечается День учителя.

Ко Дню учителя аналитики снова посчитали деньги в карманах педагогов. Выяснилось, что Петербург — одно из самых привлекательных мест для работы в школе.

Второе место после Москвы

По данным сервиса hh.ru, которые передает ТАСС, в Петербурге учителям предлагают в среднем 69 тысяч рублей в месяц. За последний год эта цифра выросла на 10%.

В общероссийском рейтинге Северная столица уверенно держит второе место. Больше платят только в Москве — там средний ценник в вакансиях доходит до 95 тысяч. На третьем месте расположился Дальний Восток (66,5 тысячи рублей).

Для сравнения: в большинстве других регионов России зарплаты учителей едва превышают 45–55 тысяч.

Мечты и реальность: чего хотят сами педагоги

Интересная деталь: Петербург вошел в число городов, где запросы учителей превышают предложения работодателей. Проще говоря, педагоги хотят зарабатывать больше, чем им готов платить рынок.

Единственным исключением стала Москва. Там школы предлагают учителям даже больше, чем те рассчитывают получить. А вот в Петербурге жизнь дорожает быстро, поэтому и ожидания у местных специалистов выше.

Много это или мало?

69 тысяч рублей — хорошая зарплата для регионов. Но для Петербурга это скорее средний уровень.

Если учителю приходится снимать жилье, от зарплаты остается не так уж много. Поэтому реальный рост доходов петербургских педагогов пока едва поспевает за ценами в магазинах и сервисах.

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