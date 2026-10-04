Осторожно, День учителя! как мошенники наживаются на школьных праздниках

Мошенники грабят родителей, учеников и учителей.

Совсем скоро День учителя. Родители спешно выбирают подарки, а школьники готовят поздравления. Но на праздничной суете решили нажиться мошенники.

Они придумывают хитроумные схемы, чтобы обчистить кошельки родителей, украсть аккаунты детей и даже залезть в телефоны учителей, рассказал РИА Новости директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.

Ловушка №1: «Срочно скидываемся на подарок!» (для родителей)

Самый популярный трюк — обман в родительских чатах.

Мошенники взламывают аккаунт председателя родительского комитета. Или делают его копию: берут то же имя и стащат фото из соцсетей.

После этого от имени активиста прилетает сообщение: «Срочно собираем на подарок классруку! Переводить на эту карту» или «Оплатите подарок по ссылке».

Иногда аферисты идут дальше: создают поддельный чат класса, добавляют туда родителей и начинают собирать деньги.

Ловушка №2: «Проголосуй за любимого учителя» (для детей)

К школьникам аферисты подбираются через детскую доверчивость.

Ребенку в мессенджер приходит ссылка от одноклассника (его профиль к этому моменту уже взломали). В сообщении просьба: «Помоги нашему учителю победить в конкурсе, проголосуй!».

Ребенок переходит по ссылке, а там просят ввести номер телефона и код из СМС. Как только код введен — аккаунт ребенка украден. Мошенники тут же начинают рассылать от его имени просьбы «занять пару тысяч до завтра».

Ловушка №3: Опасные открытки (для педагогов)

Учителям тоже достается. Мошенники отправляют педагогу в мессенджер файл. Подписывают его красиво: «Поздравление от 5-го "А"» или «Видеооткрытка».

Учитель скачивает файл, а это оказывается вирус. Он тихонько внедряется в телефон, читает входящие СМС и дает аферистам доступ к мобильному банку педагога.

На чем еще нас пытаются поймать? (Дополнительные уловки)

Перед праздниками активизируются не только фальшивые родительские комитеты. Вот еще две популярные схемы:

Фальшивые магазины цветов. В соцсетях появляется реклама с шикарными букетами по смешным ценам. Вы переводите деньги за доставку, а сайт испаряется. Липовые подарочные карты. В интернете предлагают купить сертификат в книжный или магазин косметики со скидкой 50%. На деле карта оказывается пустышкой.

Как защитить себя и ребенка: 4 простых шага

Перепроверяйте слухи и просьбы. Если в чате просят перевести деньги на новую карту — не спешите. Позвоните человеку, от имени которого пишут, и переспросите лично.

Если в чате просят перевести деньги на новую карту — не спешите. Позвоните человеку, от имени которого пишут, и переспросите лично. Объясните правила детям. Скажите ребенку сразу: для участия в любых голосованиях никогда не нужны коды из СМС . Перешел по странной ссылке? Пусть сразу скажет вам, ругать за это нельзя.

Скажите ребенку сразу: для участия в любых голосованиях . Перешел по странной ссылке? Пусть сразу скажет вам, ругать за это нельзя. Не скачивайте файлы. Напоминайте учителям и родным: открытки в мессенджерах должны быть картинками или видео, а не файлами, которые нужно устанавливать на телефон.

Напоминайте учителям и родным: открытки в мессенджерах должны быть картинками или видео, а не файлами, которые нужно устанавливать на телефон. Включите двойную защиту. Зайдите в настройки Telegram и WhatsApp и включите двухшаговую проверку (пароль при входе). Это защитит аккаунт от взлома.

Будьте внимательны и не давайте мошенникам испортить праздник!

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