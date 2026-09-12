Мошенники обещают пожилым удвоить пенсионные накопления: как не попасться

Пенсионеры под прицелом: новая схема мошенников

Звонок от "государственной службы" с предложением удвоить пенсию — классический приём злоумышленников, который снова набирает обороты.

Пожилым людям звонят якобы от имени официальных структур и предлагают оформить программу с государственным софинансированием. Цель одна — завладеть личными данными и доступом к банковским счетам.

Как работает схема

Мошенники представляются сотрудниками госструктур или финансовых организаций и обещают увеличить пенсионные накопления. После того как доверие установлено, они просят продиктовать реквизиты карты, персональные данные и коды из СМС. Иногда убеждают совершить определенные действия в банковском приложении — и тут же списывают деньги со счета.

Как защитить себя и близких

Положите трубку при любом предложении "удвоить" накопления по неожиданному звонку: если программа реально существует, информацию можно уточнить по официальному номеру организации, который указан на сайте — а не на том, что продиктовал звонивший.

Депутат Госдумы Антон Немкин советует: не оформлять ничего по внезапному звонку и никогда не сообщать коды из СМС. Лучше перезвонить по официальному номеру и проверить — так вы точно не попадете на удочку мошенников.

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