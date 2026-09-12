В ряде районов Петербурга закроют и ограничат движение — где именно и насколько

В ближайшие дни в восьми районах Петербурга начнут действовать новые ограничения движения — всё из‑за строительных и ремонтных работ.
Водителям стоит заранее пересмотреть привычные маршруты: перекрытия будут действовать неделями, а местами — месяцами.
Где и когда закроют дороги
- Адмиралтейский район. С 14 сентября 2026 по 31 августа 2027 года ограничено движение по Галерной улице (от площади Труда до Замятина переулка) — там ставят временные ограждения и пешеходную галерею.
- Василеостровский район. С 14 сентября по 22 ноября — ограничения на Новосмоленской набережной (от улицы Кораблестроителей до Наличной). С 9 по 12 октября чётную сторону перекроют полностью.
- Калининский район. 15–17 сентября — ограничения на проспекте Науки у улицы Обручевых и полное закрытие улицы Обручевых в этом створе.
- Красногвардейский район. 14 сентября — 23 ноября — работы на Муринской дороге (от Муринского моста до Пискаревского проспекта) из‑за строительства газопровода.
- Невский район. 13 сентября — 9 октября — ограничения на Дальневосточном проспекте (от Ультрамариновой улицы до улицы Подвойского) из‑за реконструкции сетей.
- Петродворцовый район. 15–18 сентября — закрытие Средней улицы в Петергофе на двух перекрёстках.
- Приморский район. Два этапа: 14–20 сентября и 9–13 ноября — закрыто движение по Большому проспекту в Лисьем Носу (от Ивановской до Корженевской).
- Центральный район. 13 сентября — 15 октября — ремонт тротуаров на Невском проспекте (от проспекта Бакунина до Перекупного переулка).
Ранее «Городовой» рассказывал, сколько теперь стоит заправиться в Петербурге.