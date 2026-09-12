От каскада до современного маллета: лучшие текстурные стрижки для любой длины волос

Какие стрижки будут в моде этой осенью

Для определения актуальных причесок на ближайшие месяцы не нужно гадать, ведь достаточно взглянуть на опыт Австралии. В мае там уже закончилась осень, поэтому стилисты смогли зафиксировать изменения, а также понять, что нравится клиентам. Основной вектор - отказ от зализанных укладок в пользу эффекта легкой небрежности и естественности.

Новый взгляд на эстетику 90-х

Мода 90-х начинает возвращаться, но теперь она имеет более мягкую интерпретацию. Если тогда наблюдались жесткие формы, то теперь на их место стали приходить мягкие слои, динамика и объемные силуэты.

Актуальность приобрели многослойные короткие стрижки - современная вариация “стрижки Рэйчел”. Для обновления образа может быть достаточно и челки-шторки, каскадных слоев у лица.

Текстурные “грязные” волны

Также помимо объемных укладок популярность набирает гранж-стиль. Он представляет собой немного хаотичную, естественную волну в духе Кейт Мосс. Для создания такого стиля необходимы “живые” слои, которые помогают создать нужный объем и движение без ощущения жесткого стайлинга.

Модернизация Wolf Cut

В фокусе также будут находиться маллеты, длинные слои и мягкий Wolf Cut. В современной вариации Wolf Cut представляет собой гибрид маллета и шегги с большим числом рваных прядей. Стрижка может выглядеть агрессивно, но этого получится избежать с помощью плавных слоев. Вариант особенно хорошо будет смотреться на кудрявых волосах.

Монохромный вид окрашивания

Акцент в колористике будет делаться на качестве полотна. В моду входят насыщенные глубокие оттенки с зеркальным блеском. также допускаются монохромные блики, для которых применяют похожие оттенки. Это способствует созданию объема и естественной глубины.

Вывод

Для определения модных стрижек и оттенков следует следить за опытом Австралии. В моду возвращается эстетика 90-х годов, гранж-стиль, Wolf Cut в модернизированном виде, а также окрашивание в монохромной стилистике.

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