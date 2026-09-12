Огурцы не в рассол — в сухой пакет: сохраняю хрустящими до самой весны — без соли и уксуса

Как сохранить огурцы до весны

Собранные огурцы быстро вянут и портятся, если оставить их просто в пакете. Есть несложный способ сохранить их хрустящими дольше. Понадобится лишь бумажное полотенце и полиэтиленовый пакет. Такой метод подходит для хранения в холодильнике на несколько дней.

Что делать

Отберите крепкие плоды без вмятин и мягких мест. Мыть их не нужно — уберите грязь сухой тряпочкой. Каждый огурец оберните бумажным полотенцем и сложите в пакет. Завязывать туго не стоит: внутри собирается влага, и овощи портятся быстрее.

Почему это работает

Огурец почти целиком состоит из воды, поэтому быстро теряет упругость. Слишком низкая температура тоже вредит: плоды становятся мягкими и водянистыми. Держите их в прохладном месте при высокой влажности, а не у самой стенки холодильника.

Личный опыт

Автор "Городового" Алина Владимирова в прошлом году испробовала данный способ на себе. Не все прошло идеально, поэтому она решила поделиться советом. Не храните вместе целые и поврежденные плоды. Один подгнивший огурец испортит остальные. Проверяйте запасы и сразу убирайте испорченные.

Вывод

Оберните каждый огурец бумажным полотенцем, не мойте перед хранением и не завязывайте пакет плотно. Следите за температурой и вовремя убирайте подпорченные плоды. Так они останутся хрустящими дольше.