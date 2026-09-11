Выбираю спелые фрукты только по проверенным признакам - всегда сочные и вкусные: актуально для осени

Как правильно выбирать спелые фрукты осенью - 11 признаков вкусных плодов

Осенью в магазинах появляется множество сезонных фруктов и ягод. Плоды могут выглядеть красиво, но для выбора спелых и качественных фруктов придется воспользоваться некоторыми хитростями. Они отлично работают на практике.

Определяем хорошее яблоко на ощупь

Не нужно выбирать дорогостоящие сорта, ведь это не гарантирует высокое качество. Попробуйте потрогать яблоки. Если в районе плодоножки мякоть будет проминаться, а кожура является липкой, то брать такие яблоки не стоит - они будут пресными и невкусными. Зеленая плодоножка укажет на сочность фрукта.

Качество груши зависит от запаха

От любого сорта груш должно пахнуть сладким. Если никакого аромата нет, то есть вероятность, что плоды были сорваны рано. Таким грушам не поможет даже дозревание дома. Кислый запах показывает, что плод является переспевшим. Также груши не должны быть слишком твердыми.

При покупке киви нужно смотреть на ворсинки

Есть сорта киви, которые имеют пушок, а не единичные волоски. Они являются особенно сладкими и вкусными. Проплешины на кожуре указывают на неправильное хранение. На киви не должно быть темных пятен и вмятин.

Лимон следует взвесить в руке

При выборе цитруса не стоит смотреть на оттенок кожуры, так как большое значение здесь имеет сорт. Вес лимона показывает его сочность. Если плод кажется легким, то существует большая вероятность, что внутри он уже подсох.

Выбираем небольшие плоды инжира

Инжир может отличаться по цвету, форме в зависимости от сорта, поэтому при выборе плодов стоит обращать внимание на другое. Достаточно пощупать плоды, отказаться от жестких и сильно мягких. Маленький инжир будет слаще крупного.

Спелость граната зависит от “короны”

Гранат не поспевает после сбора с дерева, поэтому нужно сразу искать спелый вариант. Для этого достаточно посмотреть на “корону”. Если она закрыта или имеет зеленоватый оттенок, то это указывает на недозрелый плод. “Корона” должна быть темно-красной.

На хурме должны быть прожилки и пятнышки

Незрелая хурма вяжет, поэтому важно постараться найти спелые плоды. Они должны быть мягкими, иметь коричневые прожилки и пятна. Также у зрелой хурмы плодоножка будет высохшей, сообщает adme.media.

Мандарины будут пружинить при сжатии

Незрелые мандарины будут слишком твердыми на ощупь, а спелые плоды смогут пружинить при нажатии. Также важно обратить внимание и на черенок. У хороших фруктов веточка должна быть зеленой, что указывает на сочность.

Спелость дыни можно определить на ощупь

У сочной дыни нет зеленых пятен, при этом цвет является однородным. При созревании кожура становится мягковатой, из-за чего легко проминается и восстанавливает форму. Плотная кожура указывает, что плод будет невкусным.

Выбираем виноград по пятнышкам

Если на виноградинах есть небольшие коричневые точки, то это говорит о спелости. Пятна у плодоножки возникают, когда виноград переспел и начал портиться. На это указывает и липкий сок.

При выборе манго значение имеет запах

Часто в магазинах продаются неспелые плоды, которым нужно время на дозревание. Качественное манго имеет приятный сладковатый запах. Если аромат отсутствует, то плод в ближайшее время съесть не получится.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова чаще всего выбирает по этим правилам дыни, яблоки, груши и виноград. Каждый раз удается покупать спелые фрукты, которые не нуждаются в дозревании.

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