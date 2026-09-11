Дачный туалет больше не строю из досок: модульный «конструктор» с Ozon собирается за пару часов – служит веками

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Что и как посадить у туалета на даче, чтобы реже заниматься его чисткой: советы от профи

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Дача, которая притягивает знаменитостей: что будет с дачей Фаберже в Левашово

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Сосновые шишки — не мусор, а золото для дачи: как использовать в быту - 3 лайфхака

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3 бруска дегтярного мыла раскидываю по дому и даче – живу спокойно до весны: совет бабули из деревни

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Не прохожу мимо строительных вёдер в «Светофоре»: на даче они заменяют сразу несколько полезных вещей

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