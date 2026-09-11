Никаких труб и электрики: теперь утепляю полы по финской технологии - дома тепло и осенью, и зимой

Как утеплить полы по финской технологии - способ подходит и для дома, и для квартиры

Обычно для теплого пола используются электрические кабели или водяные трубы, но есть и другой метод, который является более технологичным. Финский способ утепления устроен иначе: в нем мембраны способствуют защите конструкции от влаги и ветра, а утеплитель отсекает холод.

Не стоит забивать пространство под полом минеральной ватой, ведь важно устранить мокрую древесину, щели и закрытые продухи.

Проверка перед ремонтом

В доме следует снять плинтусы и часть досок. Нижняя обшивка не должна быть мягкой, темной. При необходимости потребуется обработка или замена поврежденных частей.

Также важно проверить мусор, щели, воду и вентиляцию. Следует исправить все недочеты, только после чего приступать к утеплению.

Сбор утепленного пола

Изначально нужно монтировать ветрозащитную мембрану и черновую опору, после чего заложить утеплитель между лагами. Сверху должна идти пароизоляция, контррейки. Только после этого собирается основание под чистовое покрытие.

Слой пароизоляции всегда должен быть со стороны тепла, поэтому важно не запутаться в этом этапе. В противном случае начнет появляться конденсат.

Если перекрытие сделано из дерева, то лучше всего использовать целлюлозный утеплитель, стеклянную минвату или жесткие плиты.

Важно хорошо закрывать зазоры рядом с дверями, стенами, трубами, фундаментом, дымоходом. Монтажную пену нельзя использовать рядом с дымоходом.

Подробнее о продухах

Вентиляция под полом должна работать круглый год. Ее нельзя перекрывать даже зимой, иначе это будет способствовать появлению плесени. Для защиты отверстий от грызунов можно использовать сетки.

После завершения работ нужно проверить швы, плинтусы, углы. Важно убедиться, что поверхность пола не скрипит и не пружинит.

Финский метод в квартире

Способ утепления подойдет и для квартиры. Здесь также большое значение имеет сухое основание и отсутствие щелей. Для бетонного основания отлично подойдет пенополистирол, разделительный слой, сетка и стяжка. Есть и облегченный вариант - он состоит из регулируемых лагов с листовым основанием и утеплением.

Важно понимать, что такие конструкции делают уровень пола заметно выше, поэтому следует заранее просчитать высоту дверей и порогов, сообщает pg12.ru.

Вывод

Для теплого пола можно больше не использовать трубы или электрику, ведь существует финский способ утепления, который подходит как для загородного жилья, так и для квартир. В установке нет ничего сложного, если учитывать некоторые факторы.

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