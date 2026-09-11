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Свеклу мешаю с яйцами и беру селёдку: мировая закуска пригодится и на банкет, и на перекус

Опубликовано: 11 сентября 2026 19:17
 Проверено редакцией
Свеклу мешаю с яйцами и беру селёдку: мировая закуска пригодится и на банкет, и на перекус
Свеклу мешаю с яйцами и беру селёдку: мировая закуска пригодится и на банкет, и на перекус
Городовой ру
Рецепт закуски со свеклой и селедкой

Классическое сочетание свёклы, яиц и сельди в формате закусочного паштета представляет собой современную интерпретацию традиционного рецепта. Благодаря деликатной текстуре и презентабельной подаче на ржаном хлебе, закуска подходит как для банкетного меню, так и для перекуса.

Ингредиенты:

  • Крупная отварная или запеченная свёкла – 1 шт. ,
  • яйца – 3 шт. ,
  • филе слабосолёной сельди – 150 гр.,
  • майонез или сметана – 2 ст. ложки,
  • зубчик чеснока – 1 шт. ,
  • хлеб,
  • свежая зелень (лук или укроп),
  • черный перец по вкусу.

Технология приготовления:

Свёклу натереть на тёрке, предварительно удалив излишки влаги. Яйца отварить вкрутую, остудить и измельчить аналогичным способом.

Соединить подготовленные компоненты, добавить майонез или сметану, измельченный чеснок и перец. Тщательно перемешать до достижения однородной консистенции.

Хлеб подавать свежим, однако для достижения более насыщенного вкуса рекомендуется слегка подсушить его на сухой сковороде, в тостере или в духовом шкафу. Свекольную массу следует равномерно распределить по поверхности каждого ломтика.

Сельдь необходимо нарезать аккуратными слайсами и выложить сверху. В завершение блюдо рекомендуется украсить измельченным зеленым луком или укропом.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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