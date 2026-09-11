Свеклу мешаю с яйцами и беру селёдку: мировая закуска пригодится и на банкет, и на перекус

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Разбиваем яйца прямо в форму и добавляем хлеб с сыром: завтрак выходит сытным и румяным

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Не хлеб и не майонез: вот что добавляю в куриные котлеты, чтобы они не были сухими

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Бросаю банан в бульон, а хлеб в кастрюлю со свеклой: два лайфхака, о которых знают только самые продвинутые хозяйки

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Ем и худею: моя любимая ПП-намазка на хлеб — без майонеза и лишнего жира

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Остались пасхальные яйца: Выбрасывать их не буду: Добавлю 2 продукта - получу намазку на хлеб

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