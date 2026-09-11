Свеклу мешаю с яйцами и беру селёдку: мировая закуска пригодится и на банкет, и на перекус

Классическое сочетание свёклы, яиц и сельди в формате закусочного паштета представляет собой современную интерпретацию традиционного рецепта. Благодаря деликатной текстуре и презентабельной подаче на ржаном хлебе, закуска подходит как для банкетного меню, так и для перекуса.
Ингредиенты:
- Крупная отварная или запеченная свёкла – 1 шт. ,
- яйца – 3 шт. ,
- филе слабосолёной сельди – 150 гр.,
- майонез или сметана – 2 ст. ложки,
- зубчик чеснока – 1 шт. ,
- хлеб,
- свежая зелень (лук или укроп),
- черный перец по вкусу.
Технология приготовления:
Свёклу натереть на тёрке, предварительно удалив излишки влаги. Яйца отварить вкрутую, остудить и измельчить аналогичным способом.
Соединить подготовленные компоненты, добавить майонез или сметану, измельченный чеснок и перец. Тщательно перемешать до достижения однородной консистенции.
Хлеб подавать свежим, однако для достижения более насыщенного вкуса рекомендуется слегка подсушить его на сухой сковороде, в тостере или в духовом шкафу. Свекольную массу следует равномерно распределить по поверхности каждого ломтика.
Сельдь необходимо нарезать аккуратными слайсами и выложить сверху. В завершение блюдо рекомендуется украсить измельченным зеленым луком или укропом.
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