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Проценты растут, производство стоит: какие проблемы волнуют петербургские предприятия

Опубликовано: 11 сентября 2026 18:31
 Проверено редакцией
Городовой ру
Проценты растут, производство стоит: какие проблемы волнуют петербургские предприятия
фото legion-media
Промышленность Петербурга растет, но устойчивость этого роста зависит от того, насколько системно будут решать проблемы

В Петербурге отметили День промышленности — праздник с глубокими историческими корнями: именно 10 сентября 1704 года Пётр I решил создать первое промышленное предприятие в будущей столице.

Сегодня город остаётся серьёзным индустриальным центром, но за красивыми показателями скрываются ощутимые трудности.

Масштаб и динамика

По данным Смольного, в промышленном секторе Петербурга занято 470 тысяч человек — это почти 10% жителей города.

В городе работают свыше 860 крупных и средних предприятий и около 27 тысяч малых и микроорганизаций. Индекс промышленного производства в Петербурге заметно опережает общероссийский: 106,6% против 100,1% за первые семь месяцев 2026 года.

Рост зафиксирован в добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производствах и выпуске энергии; просела только сфера водоснабжения, утилизации и водоотведения.

Трудности за фасадом роста

Несмотря на бодрую статистику, сами промышленники говорят о серьёзных проблемах. Крупные предприятия хотя бы могут привлекать отраслевые союзы и лоббировать интересы, а малому и среднему бизнесу приходится сложнее.

Кто-то вложился в импортозамещение, взял кредит, купил станки — а теперь не может найти сбыт. Другие исполняют контракты, но месяцами добиваются оплаты, доходя до судов.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему каждый пятый россиянин готов переехать в другой регион из-за работы.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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