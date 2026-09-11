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Посчитали, во сколько на самом деле обходится проезд пассажира в метро Петербурга

Опубликовано: 11 сентября 2026 17:18
 Проверено редакцией
Городовой ру
Посчитали, во сколько на самом деле обходится проезд пассажира в метро Петербурга
фото Городовой ру
Экономика подземки держится не только на билетах, но и на бюджетной поддержке

Себестоимость перевозки пассажира в петербургском метро заметно опережает доход, который система реально получает с одной поездки. При росте тарифов выручка всё равно не покрывает затраты, а разрыв между расходами и поступлениями остаётся ощутимым.

Цифры, которые говорят сами за себя

В 2026 году себестоимость одной поездки в метро Петербурга достигла 111 рублей, передает источник. При этом средний фактический доход с пассажира — всего 50,9 рубля, если учитывать всех льготников.

За пару лет себестоимость выросла почти на 20 рублей: с 91,7 до 111. Доход с пассажира прибавил лишь 10 рублей — с 39,7 до 50,9. Даже повышение разового тарифа с 70 до 95 рублей не помогло полностью закрыть этот разрыв.

Почему доход ниже тарифа

Фактический доход заметно меньше номинальной стоимости билета из‑за большого числа льготных категорий: школьники, пенсионеры, студенты и другие пассажиры ездят по сниженным тарифам или бесплатно. В итоге система получает существенно меньше, чем показывают ценники на кассах.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему на АЗС снова перебои с топливом.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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