Посчитали, во сколько на самом деле обходится проезд пассажира в метро Петербурга

Себестоимость перевозки пассажира в петербургском метро заметно опережает доход, который система реально получает с одной поездки. При росте тарифов выручка всё равно не покрывает затраты, а разрыв между расходами и поступлениями остаётся ощутимым.
Цифры, которые говорят сами за себя
В 2026 году себестоимость одной поездки в метро Петербурга достигла 111 рублей, передает источник. При этом средний фактический доход с пассажира — всего 50,9 рубля, если учитывать всех льготников.
За пару лет себестоимость выросла почти на 20 рублей: с 91,7 до 111. Доход с пассажира прибавил лишь 10 рублей — с 39,7 до 50,9. Даже повышение разового тарифа с 70 до 95 рублей не помогло полностью закрыть этот разрыв.
Почему доход ниже тарифа
Фактический доход заметно меньше номинальной стоимости билета из‑за большого числа льготных категорий: школьники, пенсионеры, студенты и другие пассажиры ездят по сниженным тарифам или бесплатно. В итоге система получает существенно меньше, чем показывают ценники на кассах.
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