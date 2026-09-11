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В России начнут аннулировать прописку по новым правилам

Опубликовано: 11 сентября 2026 18:02
 Проверено редакцией
В России начнут аннулировать прописку по новым правилам
В России начнут аннулировать прописку по новым правилам
Городовой ру
Порядок снятия с регистрационного учёта изменился в 2026 году

В России изменился порядок снятия с регистрационного учёта. Теперь полиция может выписать человека без суда. Но это касается только фиктивной прописки. Добросовестных граждан изменения не затрагивают.

Что считается фиктивной регистрацией

Регистрация признается фиктивной, если человек прописан по адресу, но там не живёт, пишет портал Пруфы. Также это оформление прописки по поддельным документам или недостоверным сведениям. Ещё один частый сценарий — когда собственник не собирался пускать человека жить, а просто оформил бумаги.

Какая ответственность грозит

За фиктивную регистрацию есть административные штрафы. Для граждан — от 2 до 3 тысяч рублей. В Москве и Санкт-Петербурге суммы выше.

Если нарушение серьёзное, наступает уголовная ответственность по статье 322.2 УК РФ. Штраф — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Возможны принудительные работы или лишение свободы.

Кого это касается

Проверки проводят по адресам, где прописано много людей. Такие квартиры называют «резиновыми». Также проверяют случаи, когда человек уехал в другой город или за границу, но прописку не сменил.

Вывод

Новый порядок упрощает борьбу с фиктивной пропиской. Теперь не нужно ждать суда. Но если человек действительно живёт по адресу, ему ничего не грозит. Добросовестным собственникам и жильцам бояться нечего.

Ранее Городовой рассказал, как передать квартиру детям не по завещанию и не дарением, а проще.

Автор:
Артем Петров
Новости Петербурга
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